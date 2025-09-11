English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Post: "చంద్రగ్రహణం కుర్చీగ్రహణం చేసింది".. నాలుగు దేశాల ప్రధానులు బలి.. హర్ష్ గోయెంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్ వైరల్..!!

Harsh Goenka's Interesting Tweet: పలు  దేశాల ప్రధానులు పదవులు కోల్పోవడంపై ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త హర్ష్ గోయెంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్ చేశారు. చంద్రగ్రహణం ఎఫెక్ట్ తో రెండు రోజుల వ్యవధిలో జపాన్, ప్రాన్స్, నేపాల్, థాయిలాండ్ ప్రధానులు బలయ్యారంటూ ట్వీట్ చేశారు. దీంతో ఇప్పుడు అందరి చూపు సూర్యగ్రహణంపై పడింది.. తర్వాత బలయ్యేది ఓ పెద్ద ఆరెంజ్ టింటెడ్ లీడర్ కావచ్చు అంటూ జోస్యం చెప్పారు. దీంతో ఆ లీడర్ ఆరెంజ్ కలర్ హెయిర్ తో ఉండే ట్రంపే అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 11, 2025, 12:22 AM IST

Harsh Goenka's Interesting Tweet: రాజకీయాల్లో గ్రహణాలు కూడా పంచాంగం లాగే పనిచేస్తున్నాయేమో అన్న అనుమానం కలుగుతోంది. రెండు రోజుల్లో వరుసగా జపాన్, ఫ్రాన్స్, నేపాల్, థాయిలాండ్ ప్రధాని కుర్చీలు గ్రహణ బలి అయ్యాయని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త హర్ష్ గోయెంకా ట్వీట్ చేశారు. ఇది చంద్రగ్రహణం ఎఫెక్ట్ అని ఆయన సెటైరిక్‌గా రాసేయడంతో సోషల్ మీడియాలో హంగామా మొదలైంది. సాధారణంగా చంద్రగ్రహణం అంటే  మనకు పంచాంగం, గ్రహణం సమయంలో తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు గుర్తొస్తాయి. కానీ ఈసారి చంద్రగ్రహణం ఎఫెక్ట్ నేరుగా రాజకీయాపైనే  పడిందేమో అన్నట్లుంది. ఎందుకంటే కేవలం రెండు రోజుల్లోనే నాలుగు దేశాల ప్రధానులు కుర్చీలు కోల్పోవడం సోషల్ మీడియాలో గ్రహణం మాజిక్ గా వైరల్ అవుతోంది.

మొదటగా జపాన్ ప్రధాని రాజీనామా చేసి అందరినీ షాక్‌కు గురిచేశారు. దేశంలో ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు ఎక్కువవ్వడంతో ఆయన రాజీనామా చేశారు.  కానీ చంద్రగ్రహణం తర్వాతే ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారంటూ  నెటిజన్లు సెటైర్లు వేస్తున్నారు. గ్రహణం అనగానే టెన్షన్ గా ఫీల్ అయిపోయారేమో అంటూ ట్రోల్స్ కూడా చేస్తున్నారు.

ఇక ఫ్రాన్స్ కథ మరింత ఇంట్రస్టింగ్గా ఉంది. అక్కడి ప్రధానిపై విపక్షం నుండి వచ్చిన ప్రెజర్ తట్టుకోలేక ఆయన కుర్చీ వదిలేశారు. రాజకీయ విశ్లేషకులు కారణాలు ఏమైనా చెప్పొచ్చు కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఒక్క మాటే  గ్రహణం అంటే కుర్చీ దూరం అంటూ కామెంట్స్ విసురుతున్నారు. 

నేపాల్‌లో అయితే అవిశ్వాస తీర్మానం రూపంలో గ్రహణం కుదిరింది. ప్రభుత్వం పై విపక్షం కత్తి చూపింది. ప్రధాని తన కుర్చీని వదిలేసి పారిపోయాడు. కానీ ట్విట్టర్ యూజర్లు మాత్రం నేపాల్‌లో చంద్రగ్రహణం టైం టేబుల్ వేరుగా ఉందా? అంటూ సర్కాస్టిక్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

థాయిలాండ్ కథ కూడా హాట్ టాపిక్ మారిందని చెప్పవచ్చు. పార్టీ అంతర్గత పోరు పెరిగి, ప్రధానిని పక్కన పెట్టింది. కానీ నెటిజన్లు మాత్రం  ఇంట్లో ఫ్యామిలీ పోరాటం లాగా పార్టీ ఫైట్లు, ఎవరికి కుర్చీ రావాలో నిర్ణయించేది చంద్రగ్రహణమేనా? అంటూ ఓ రేంజ్ లో ఆడుకుంటున్నారు. 

ఈ నాలుగు దేశాల్లో ఒకేసారి ప్రధానులు పదవి కోల్పోవడం రాజకీయ సూపర్ మూన్ లా కనిపిస్తోంది. దీనిపై  ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త గోయెంకా చేసిన ట్వీట్ మరింత మసాలా కలిపింది. ఆయన ఇది చంద్రగ్రహణం పవర్ అని రాసిన తర్వాత, సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్, జోక్స్ వర్షం కురుస్తోంది.

ఇక నెటిజన్ల మైండ్ లో ఒకే ప్రశ్న  మెదులుతోంది. ఇక సూర్యగ్రహణం వచ్చేసరికి ఎవరి కుర్చీ మాయం అవుతుందో? అని హర్ష్  గోయెంకా మరింత మసాలా జత చేస్తూ  తర్వాత బలయ్యేది ఓ పెద్ద ఆరెంజ్ టింటెడ్ లీడర్ కావచ్చు అని జోస్యం చెప్పారు.

ఈ హింట్‌తో కామెంట్ల సెక్షన్ మొత్తం ఒక్కసారిగా “Orange is the new Downfall” మోడ్‌లోకి వెళ్లిపోయింది. ఎందుకంటే ఆరెంజ్ కలర్ హెయిర్‌తో ఫేమస్ అయిన  డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైపే అందరి చూపు తిరిగింది. “గ్రహణం ప్రభావం వైట్ హౌస్ వరకు చేరిందేమో చూడాలి” అంటూ మీమ్స్ రెడీ అవుతున్నాయి. 

మొత్తానికి చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆసియా, యూరప్‌లో ప్రధానులు కుర్చీలు కోల్పోతే, సూర్యగ్రహణం దగ్గర్లోనే ఉందన్న భయంతో అమెరికా వైపు కూడా చూపులు పడుతున్నాయి. గ్రహాల జాతకంలో మార్పులు ఎంత ఉంటాయో తెలీదు కానీ.. రాజకీయాల జాతకంలో మాత్రం ఒక్క గ్రహణం చాలు, కుర్చీలు వదిలించడానికి అంటున్నారు నెటిజన్లు. 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Harsh Goenka tweetlunar eclipse effectWorld leaders resignationsJapan PM resignationFrance PM resignation

