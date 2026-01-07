English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • King Cobra: హీరోయిన్‌ సదా సాహసం.. 16 అడుగుల భారీ పాము రెస్క్యూ

King Cobra: హీరోయిన్‌ సదా సాహసం.. 16 అడుగుల భారీ పాము రెస్క్యూ

Heroine Sadaa Rescue Of 16 Feet Long King Cobra: పాములు కనిపిస్తే హడలిపోతాం.. అలాంటిది ఓ హీరోయిన్‌ పామును పట్టేసుకుంది. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఓ ఇంట్లోకి దూరిన 16 అడుగుల పామును సాహసంతో పట్టి అడవుల్లో వదిలేసింది. ఆమెనే సదా. జయం సినిమా హీరోయిన్‌. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:29 PM IST

King Cobra: హీరోయిన్‌ సదా సాహసం.. 16 అడుగుల భారీ పాము రెస్క్యూ

King Cobra Virao Video: భయం లేదు.. బెరుకు లేదు.. సాహసమంటే ఎంతో ఇష్టపడే హీరోయిన్‌ సదా ఓ భారీ పామును ఒడిసిపట్టింది. జియోగ్రాఫిక్‌ చానల్‌లో చూసినట్టు అతి పేద్ద పామును హీరోయిన్‌ పట్టుకుంది. తనతోపాటు కొందరిని సహాయంగా తీసుకుని ఓ ఇంట్లో దూరిన పామును పట్టుకుని అడవిలో వదిలేశారు. చూడగానే గగుర్పొడిచే 16 అడుగుల పామును హీరోయిన్‌ భయం లేకుండా సాహసం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వివరాలను హీరోయిన్‌ సదా విడుదల చేశారు.

జయం సినిమాతో తెలుగు సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సదా అనంతరం అనేక విజయవంతమైన సినిమాలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. సినిమాల తర్వాత కొన్నాళ్లు గ్యాప్‌ తీసుకున్న సదా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. వైల్డ్‌ లైఫ్‌ను ఇష్టపడుతున్న ఆమె తరచూ సాహస యాత్రలు చేస్తూ ప్రకృతి ఒడిలో జీవితం గడిపేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మళ్లీ తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. కొన్ని సినిమాలు చేయడమే కాకుండా పలు టీవీ షోలలో సదా పాల్గొంటున్నారు. 

అలా ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన సదా తన ప్రవృత్తి వైల్డ్‌ లైఫ్‌ను వదలలేదు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని నెలల కిందట ఓ పామును రక్షించారు. ఆ వీడియోను తన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో పోస్టు చేశారు. విశాఖపట్టణం సమీపంలోని చెరుకుపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో సదా పర్యటించారు. పర్యటిస్తున్న సమయంలో ఓ చోట 16 అడుగుల పాము దాగి ఉందని తెలిసింది. వెంటనే ఆమె అక్కడకు వెళ్లారు. ఆ పాముపై స్థానికులు అప్రమత్తం చేశారు. అయితే తాను పామును ఎప్పుడూ నేరుగా చూడలేదని.. రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ కూడా చూడలేదని సదా అక్కడే ఉండి మొత్తం చూడడమే కాకుండా తన కెమెరాలో బంధించారు.

అక్కడ నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ భవనంలో అతి పెద్ద పాము దూరింది. అక్కడ స్నేక్‌ క్యాచర్‌ వెంకట్‌ను పిలిపించి ఆ పామును పట్టించారు. అతి కష్టంగా 16 అడుగుల పామును వెంకట్‌ బృందం చాకచక్యంగా ఓ సంచిలోకి పంపించారు. అనంతరం దానిని తీసుకుని ఓ అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేశారు. పాములను చంపరాదని.. వాటిని పట్టుకుని అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేయాలని సదా విజ్ఞప్తి చేశారు. వాటిని హాని చేయకపోతే అవి కూడా మనుషులను హానీ కలిగించవని సదా తెలిపారు. సదా పోస్టు చేసిన ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు 15 లక్షల మంది చూడగా.. 14 వేల మంది ఆ వీడియోకు లైక్‌ కొట్టారు. 

మీరు ఆ వీడియో చూడాలంటే ఈ లింక్‌పై క్లిక్‌ చేయండి.

King CobraHeroine SadaaKing Cobra RescueVizagSadaf Mohammed Sayed

