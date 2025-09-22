Heron Catching Snake: నల్లత్రాచు పామును నమిలి మింగేసిన కొంగ..ఎంత కరువులో ఉందో అది..పాపం..

Can Herons Eat Snakes: ఒక కొంగ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో షాకింగ్ గా ఉంది. అందులో ఒక నీలి కొంగ సరస్సులో నిలబడి చేపను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. కానీ, చేపకు బదులుగా ఒక పామును కొంగ పట్టుకుంది. పట్టుకోవడమే కాకుండా దాన్ని అమాంతం మింగేసింది. ఈ వీడియో చూసిన వారు షాక్ అయ్యారు. ఇందులో కొంగ తన ముక్కును నీటిలో ముంచి చేపను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ, చేపకు బదులుగా ఒక పాము దాని ముక్కులో ఇరుక్కుపోయింది. కొంగ ఆహారం కోసం చేసే వేట వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. వేలాది మంది ఈ వీడియోను చూశారు.
ఈ నీలి కొంగ ముక్కులో చిక్కుకున్న పాము తనను తాను విడిపించుకోవడానికి ఎన్నో తిప్పలు పడింది. అయితే.. అది పాము అని తెలిసినా కొంగ తనకు దొరికిన ఆహారాన్ని వదులుకోవడానికి పెద్దగా ఇష్టపడలేదు. దీనితో, అది పెద్ద పామును వెంటనే పూర్తిగా మింగేసింది. పాము తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించేలోపే.. పాము ఆహారంగా కొంగ కడుపులోకి చేరుకుంది.
ఈ నీలి కొంగలు వేటాడే పక్షులు. ఇవి ప్రధానంగా చేపలను తింటాయి. అయితే అవి ఎక్కువగా తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం మాత్రమే ఆహారం తినడానికి ఆసక్తి చూపుతాయి. చేపలతో పాటు, అవి ఎలుకలు, కీటకాలు, కప్పలు, తాబేళ్లు లేదా ఇతర పక్షులను కూడా వేటాడతాయి. అవి తమ ఈటె లాంటి ముక్కుతో ఎరను బంధిస్తాయి.. అవి అకస్మాత్తుగా వాటిని పట్టుకుని ఎరను పూర్తిగా మింగేస్తాయి.
ఈ వేటకు సంబంధించిన వీడియో వేల వ్యూస్ వచ్చాయి. కొంగ ఒక పెద్ద పామును సులభంగా మింగేసింది. ఆ పాము రెండుసార్లు కొంగ మెడ చుట్టూ చుట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ ఈ నీలి రంగు కొంగ దాన్ని వదల్లేదు. చాలా మంది వినియోగదారులు ఈ వీడియోకు కామెంట్స్ చేశారు. "కొంగలు ఏదైనా తింటాయి" కొందరు కామెంట్ చేయగా.. మరొకరు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ.. "కొంగలు చేపలనే కాకుండా పాములను తినగలవని నాకు తెలియదు" అని రాసుకొచ్చాడు.
