English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Thief Viral Video: వధూవరులు ఫోటోలు దిగుతుండగా వచ్చి.. దొంగ బ్యాగ్ కొట్టుకెళ్లాడు.. వీడియో..

Thief Viral Video: వధూవరులు ఫోటోలు దిగుతుండగా వచ్చి.. దొంగ బ్యాగ్ కొట్టుకెళ్లాడు.. వీడియో..

High Professional Thief Viral Video: జైపూర్‌లో జరిగిన ఓ వివాహ వేడుకలో ఊహించని ఘటన ఎదురయింది.. ఓ ప్రొఫెషనల్ దొంగ పెళ్లిలో అందరూ ఫోటోలు దిగుతున్న సమయంలో విలువైన వస్తువులను దోచుకొని వెళ్ళిపోతాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:20 PM IST

Trending Photos

Ishan Kishan: ఏం కొట్టాడు భయ్యా..! ఊరమాస్ బ్యాటింగ్‌తో పాకిస్తాన్‌ను ఊచకోత కోసిన ఇషాన్ కిషాన్..!
5
Ishan Kishan
Ishan Kishan: ఏం కొట్టాడు భయ్యా..! ఊరమాస్ బ్యాటింగ్‌తో పాకిస్తాన్‌ను ఊచకోత కోసిన ఇషాన్ కిషాన్..!
Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వేళ రష్మిక లేటెస్ట్ వీడియో…పెళ్లికూతురు అవ్వడానికి మొత్తం సిద్ధం..!
5
Rashmika Mandanna wedding rumours
Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వేళ రష్మిక లేటెస్ట్ వీడియో…పెళ్లికూతురు అవ్వడానికి మొత్తం సిద్ధం..!
Bank Holidays: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..!
5
Bank Holidays: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..!
KCR Birthday: తెలంగాణ ఉన్నన్నాళ్లు కేసీఆర్‌ పేరు ఉంటుంది.. కేసీఆర్‌ గురించి టాప్‌ 5 విషయాలు
6
K Chandrashekhar Rao
KCR Birthday: తెలంగాణ ఉన్నన్నాళ్లు కేసీఆర్‌ పేరు ఉంటుంది.. కేసీఆర్‌ గురించి టాప్‌ 5 విషయాలు
Thief Viral Video: వధూవరులు ఫోటోలు దిగుతుండగా వచ్చి.. దొంగ బ్యాగ్ కొట్టుకెళ్లాడు.. వీడియో..

High Professional Thief Viral Video Watch: రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్‌లో ఓ వివాహ వేడుకలు ఎవరు ఊహించని ఒక దొంగతనం జరిగింది.. దొంగ సూటు.. బూటు ధరించి.. రాజ్యసం ఉట్టిపడేలా అతిధి రూపంలో వచ్చి.. అందరూ కల్లప్పగించి చూస్తుండగానే వధువు హ్యాండ్ బ్యాగ్‌ను అత్యంత సులభంగా దొంగిలించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.. ఆ బ్యాగులు సుమారు నాలుగు లక్షల పైగా విలువ చేసే నగదుతో పాటు బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫెషనల్ దొంగకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ఈ ఘటన ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన జైపూర్ లోని చందన వన్ మ్యారేజ్ గార్డెన్‌లో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే రాత్రి పది గంటల సమయంలో వధువు వరుడు స్టేజిపై ఉండి.. ఎంతో ఆనందంగా బంధుమిత్రులతో కలిసి ఫోటోలకు ఫోజులిస్తున్నారు.. ఈ సమయంలో అందరి దృష్టి ఫోటోలపైనే ఉంది.. ఇంతలోనే సూట్ ధరించిన ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఎంతో నిశ్శబ్దంగా నెమ్మదిగా స్టేజ్ పైకి వెళ్ళాడు.. వధువు పక్కనే ఉన్న ఆమె హ్యాండ్ బ్యాగ్‌ను సింపుల్ గా తీసుకొని.. ఎవరికి అనుమానం రాకుండా తన బ్లేజర్ లోపల దాచుకున్నాడు.. ఇలా చేసిన క్షణాల్లోనే అతను జనాల్లో నుంచి కనిపించకుండా మాయమైపోయాడు..

చివరగా..
వధువు ఫోటోషూట్ అయిన తర్వాత తన బ్యాగు కనిపించకపోవడంతో.. వెంటనే ఆమె తమ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేస్తుంది.. అక్కడే ఉన్న బంధువులతో కలిసి ఆ పెళ్లి వేదికను మొత్తం వెతుకుతారు.. అయితే, వారి ఎంత వెతికినప్పటికీ ఫలితం లేకపోవడంతో.. వెంటనే వారు అక్కడే ఉన్న కెమెరా మాన్ తో వారు తీసిన వీడియో రికార్డులను పరిశీలిస్తారు.. అందులో ఒక వ్యక్తి తన హ్యాండ్ బ్యాగ్‌ను సింపుల్‌గా పట్టుకొని వెళుతున్న దృశ్యాలు చూసి అందరూ షాక్ అవుతారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఘటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. వీడియో చూస్తుంటే ఆ దొంగ ఎంతో అనుభవం ఉన్నవాడిలా.. ఈ పని చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే, ఈ ఘటనపై వరుడు సోదరుడు నితిన్ సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం.. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వీడియో ఆధారంగా దొంగను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది పోలీస్ అధికారులు సూచించిన వివరాల ప్రకారం.. పెళ్లిలు వంటి రద్దీగా ఉండే వేడుకల్లో విలువైన వస్తువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. లేదంటే ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ దొంగలు ఇదే ఆసరాగా చేసుకుని లక్షల రూపాయల విలువైన వస్తువులను దోచేస్తున్నారని వారి తెలిపారు..

Also Read: మూడేళ్ల బాలుడిపై అంగన్‌వాడీ టీచర్‌ దాష్టీకం.. అల్లరి చేస్తున్నాడని కన్ను పోయేలా దారుణం..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Theft Viral VideoTheft VideoViral videoTheft NewsWedding Theft News

Trending News