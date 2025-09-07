English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cobra Video: వామ్మో.. ఎయిర్ కూలర్‌లో నాగుపాము.. పడగ విప్పి ఎలా చూస్తుందో చూడండి.. వీడియో..

Cobra In Air Cooler Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ కూలర్లు నాగుపాము సంచారం చేసిన ఘటన అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో పాము కూలర్‌లో ఉండి బయటకి చూడడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 7, 2025, 11:31 AM IST

Trending Photos

Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
6
100 Rs Old Note Price
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
Cobra Video: వామ్మో.. ఎయిర్ కూలర్‌లో నాగుపాము.. పడగ విప్పి ఎలా చూస్తుందో చూడండి.. వీడియో..

Cobra In Air Cooler Video Watch: పది రోజుల క్రితం వానలు విస్తారంగా కురిసాయి. దీని కారణంగా నగరాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జనజీవనం స్తంభించిపోయిన విషయం మనందరికీ తెలుసు. అయితే అడవుల్లో కూడా భారీగా వర్షం కురవడంతో జంతువులతో పాటు పాములు సురక్షితమైన ప్రదేశాలను వెతుక్కోవడానికి జనావాసాల్లో సంచారం చేయడం ప్రారంభించాయి. ముఖ్యంగా ఆహార కోరత కారణంగా కొన్ని జంతువులు జనావాసాల్లో తిరగడం ప్రారంభిస్తే.. వర్షం కారణంగా కూడా కొన్ని రకాల జంతువులు అడవిలో నుంచి బయటికి వస్తున్నాయి. పాముల గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. వర్షాకాల సమయంలో ఇవి ఎక్కువగా రాత్రిపూట ఇళ్లలోకి సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అడవి పరివాహక ప్రాంతాల్లో నివసించేవారు జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ఇంట్లో ఉండే పనికిరాని ఎయిర్ కూలర్‌లోకి సంచారం చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

చాలామంది వర్షాల కారణంగా వాతావరణం చల్లబడడం వల్ల ఇంట్లో లభించే ఎయిర్ కూలర్స్ వాడకం చాలావరకు తగ్గిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఫ్యాన్లతో పాటు కూలర్స్‌ను పక్కన పడేస్తూ ఉంటారు. అయితే, అడవికి దగ్గరగా జీవించే చాలామంది వీటిని ఇంట్లో కంటే ఎక్కువగా బయట పెడుతూ ఉంటారు. ఈ వీడియో చూస్తే ఇకనుంచి అస్సలు బయటపెట్టారు. ఎందుకంటే ఇటీవల వైరల్ అవుతున్నావు వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కూలర్లో సంచారం చేసి అటు ఇటు చూస్తున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. 

మొదటగా ఆ కుటుంబ సభ్యులు పామును కూలర్ లో చూసి ఆందోళన చెందాయి. అయితే, వారు వెంటనే ఆటవిశాఖ అధికారులతో పాటు స్నేక్ క్యాచర్స్ కి సమాచారం అందించారు. వెంటనే వార అక్కడికి చేరుకొని.. ఆ పామును రెస్క్యూ చేశారు. ఇక వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కూలర్‌లో ఉండే ఫ్యాన్ భాగంలో చుట్టుకొని బయటికి చూస్తూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పాము ఏమాత్రం భయపడకుండా దాని శరీరాన్ని కూలర్ లోపల ఉంచి తలభాగాన్ని మాత్రం అవతల వైపుకు పెట్టి అటు ఇటు చూడడం మీరు గమనించవచ్చు.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ ఇంటి యజమాని తన మొబైల్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Big Cobra SnakeBig king cobraViral videoLatest Telugu newsLatest Viral News

Trending News