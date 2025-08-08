English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venomous Snake Video: చేతి రెండు వేళ్లతో విషపూరితమైన పామును పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో వైరల్..

Venomous Snake Video Watch: ఓ యువకుడు తన రెండు వేళ్ళతో అరుదైన పామును పట్టుకున్న ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో యువకుడు ఏమాత్రం భయం లేకుండా తన చేతి రెండు వేళ్ళతో అరుదైన పామును పట్టుకున్నాడు. ఈ వీడియోని మీరు కూడా చూడాలనుకుంటున్నారా? 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 8, 2025, 01:33 PM IST

Venomous Snake Video Watch Here: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విస్మయానికి గురిచేస్తుంది. సాహసానికి, అవివేకానికి మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను ఈ వీడియో స్పష్టంగా చూపిస్తోందని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇసుక పుట్టలోంచి బయటకు వస్తున్న ఓ నల్లటి పామును ఒక వ్యక్తి ఏమాత్రం భయం లేకుండా తన చేతులతో పట్టుకోవడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అవును ఇప్పుడు వీడియోలో వైరల్ అవుతున్న ఘటన దీనికి సంబంధించిందే. సాధారణంగా ప్రమాదకరమైన పాముల జోలికి ఎవరు వెళ్లేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపరు. కానీ ఈ వీడియోలు ఓ యువకుడు ఏకంగా రెండు వేళ్ళతో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును పట్టుకోవాలని చూశాడు. 

ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ పాము నిశ్శబ్దంగా ఇసుకలో నుంచి బయటికి రావడం మీరు గమనించవచ్చు.. అలాగే ఓ యువకుడు ఇసుకలో నుంచి రంద్రం గుండా వస్తున్న పామును పట్టుకోవడానికి రంధ్రం వద్ద అటు ఇటు రెండు వేళ్లను ఉంచడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము నెమ్మదిగా రంద్రం గుండా తలను అటూ ఇటూ అంటూ నాలుకను బయటికి చాస్తూ బయటికి రావడం గమనించవచ్చు.  ఆ పాము కొద్దిసేపటి వరకు అలాగే ఉండి నెమ్మదిగా బయటికి వచ్చింది. బయటికి రావడంతో ఆ యువకుడు తన రెండు వేళ్ళతో ఆ పామును పట్టేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. 

చాలామంది ఆ యువకుడు కేవలం తన వేళ్ళతో పామును పట్టుకోవడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. పాములు చాలా వేగంగా కదులుతాయని.. అలాంటిది ఆ వ్యక్తి ఎంతో ధైర్యంగా చేతులకు ఎలాంటి తొడుగు లేకుండా దానిని పట్టుకోవడం ఆశ్చర్యమేసిందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను తెలుపుతున్నారు. అయితే ఆ వ్యక్తి పట్టుకున్న వెంటనే పాము తప్పించుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో పట్టుకున్న పామును ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడనేది.. సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలించాడా అన్న సంగతి వీడియోలో చూపించలేదు. ఆ వ్యక్తి మాత్రం తన రెండు వేళ్ళతో పాముని పట్టేసుకున్నాడు.

అయితే, ఈ వీడియోపై కొంతమంది నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి అరుదైన పాములను చూసినప్పుడు వాటిని ఏమాత్రం కదిలించకుండా.. దూరంగా వెళ్లడం చాలా మంచిదని వారంటున్నారు. వీటిని రెచ్చగొట్టడం వల్ల అవి దాడి చేసే ప్రమాదం కూడా ఉందని వారంటున్నారు. కాబట్టి ఎలాంటి పాములు కనిపించిన వాటికి దూరంగా ఉండడం, వాటిని గెలకకుండా ఉండడం చాలా మంచిది. లేకపోతే ప్రాణానికి ప్రమాదమని కొంతమంది నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ వీడియోను యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.

