  • Snake Video: హోలీ పండగ వేళ అద్భుతం.. శివలింగం మీద పడగ విప్పిన నాగు పాము.. వీడియో ...

Real Snake on shiv lingji video: శివలింగం మీద నాగుపాము పడగ విప్పి నిల్చుంది. దీన్ని చూసిన ఒక భక్తుడు దానికి అభిషేకం చేశాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇది నిజంగా దేవుడి మాయ అంటూ కొంత మంది నెటిజన్లు భక్తితొ పొంగిపోతున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 27, 2026, 07:27 AM IST
  • శివలింగం మీద పాలు పోసిన భక్తుడు..
  • వీడియో వైరల్..

Holi 2026 Devotee pouring on milk on real snake video: ఇటీవల కాలంలో చాలా అద్బుతాలు జరుగుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు నోరులేని జీవాలు సైతం తమ భక్తిని చాటుకుంటున్నాయి.  అడవుల్లో క్రూర జంతువుల ఆలయాల దగ్గరకు వస్తున్నాయి. దేవుడి విగ్రహాల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక పెద్దపులి శివలింగం దగ్గరకు వచ్చి చాలాసేపు శివయ్యను చూస్తు తన మెడను నిమరడం అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. ఆ తర్వాత పలు మార్లు శివలింగం మీద చుట్టుపక్కల పాములు సంచరించిన అనేక ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి.

అయితే ఇప్పుడు హోలీ నేపథ్యంలో ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో నాగు పాము నిజంగా శివలింగం వెనుకాల ఆభరణంగా పడగ విప్పినిల్చుంది. మరీ ఒక వ్యక్తి శివయ్యకు అభిషేకం చెద్దామని వచ్చాడు. అతనునిజమైన పామును చూశాడు. ఇక భక్తితో దాని మీద పాలను పోశాడు. పాము కూడా అభిషేకం చేస్తుంటే ఆ పాలను తాగింది.

అతను ఏ మాత్రం భయం లేకుండా అది దేవతా సర్పమని  భక్తితో దాని మీద పాలను పోశాడు. మొత్తంగా కోబ్రా కూడా తన శివయ్య దగ్గరకు వచ్చి భక్తితోదాని మీద పడగ విప్పి నిల్చొవడం చూసి అందరు ఆశ్చర్యపోయారు.

Read more: Kerala Elephant Attacks Video: కేరళ ఉత్సవాల్లో ఊహించని ఘటన.. పూజారీని తొండంతో ఎత్తి విసిరేసిన ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

చాలా సేపు అది కదలకుండా అక్కడే ఉండిపోయింది.ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో కానీ హోలీ పండగ వేళ మాత్రం ఇది వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భక్తితో పొంగిపోతున్నారు. ఇది నిజంగా దేవుడి లీల అంటూ భక్తితో పొంగి పొతున్నారు. సాధారణంగా శివుడు పామును తన కంఠంలో ఆ భరణంగా ధరించాడు. అందుకే శివయ్యను నాగభరణుడు అని కూడా పిలుస్తారు. అందుకు పెద్దలు సర్పాలకు పొరపాటున కూడా  ఆపద కల్గించకూడదని చెప్తారు. దీని వల్ల లేని పోని సర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయని సూచిస్తారు. మొత్తంగా హోలీ వేళ ఇది నిజంగా మంచిదని అంటున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoLord shiv lingVideo ViralHoli 2026social media

