Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. చిరుతతో హోలీ ఆడుతున్న జనాలు.. వీడియో వైరల్...

People seen putting holi colours on cheetah in bihar video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. వీటిలో కొన్ని నవ్వుతెప్పించేవిగా ఉంటే మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిగా ఉంటాయి. ఇటీవల అడవిలోని జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. పులులు, చిరుతలు, సింహాలు, పాములు, కొండ చిలువలు ఏకంగా గ్రామాల్లోకి వస్తున్నాయి. అవి మనుషులపై, పెంపుడు జంతువులపై దాడులు చేసి వాటిని తినేస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా అవి కాల్పులలో కూడా ప్రాణాలు ఒదిలిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశ మంతట ఎక్కడ చూసి హోలీ వేడుకల్లో జనాలు బిజీగా ఉన్నారు.
కొంత మంది మార్చి3న హోలీ రోజున గ్రహణం నేపథ్యంలో మార్చి 4న పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బీహర్ లో చాలా విచిత్రమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. అక్కడి ప్రజలు ముందుగానే హోలీని జరుపుకుంటున్నారు. మరీ హోలీ రోజున చాలా విచిత్రమైన అతిథి ఆ గ్రామంలో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. చిరుత అడవి నుంచి బైటకు వచ్చింది. దాన్ని కొంతమంది యువకులు పట్టుకున్నారు.
అప్పటికే వారంతా హోలీని జరుపుకుంటున్నారు. మరీ చిరుతను గ్రామస్తులంతా పట్టుకుని దానితో హోలీ ఆడారు. దాని మీద రకరకాల రంగులు వేస్తు పాపం.. చిరుతను గులాబీ రంగులోకి మార్చేశారు. పాపం..దాన్ని అందరు పట్టుకొవడంతో ఎటు కదల్లేకు చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది. దీన్ని కాస్త వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
Read more: Monkey Video: అద్భుతం.. రెప్పపాటులో వ్యక్తిని రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి కాపాడిన వానరం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి మాస్ రా.. అందరు ఏమన్నా భంగ్ తాగి ఉన్నారా ఏంటని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక జంతు ప్రేమికులు మాత్రం దీన్ని క్రూరమైనచర్యగా చెప్తున్నారు. ఇలాంటి పనులు చేయోద్దని, వారిపై వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బంది చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.