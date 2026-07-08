First AC coach turned into honeymoon suite: సాధారణంగా చాలా మంది ట్రైన్ జర్నీలకు ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో రైళ్లలో చాలా మంది పెళ్లిళ్లకు వెళ్లే వారు వెడ్డింగ్ కార్డుతో రెండు నుంచి మూడు కోచ్ లను బుక్ చేసుకుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఇటీవల కొంత మంది ట్రైన్ లను తమ రొమాన్స్ లకు కేరాఫ్ గా మార్చుకున్నారు. కనీసం వాష్ రూమ్ లను సైతం వదలకుండా బాత్రూమ్ లలో దూరిపోయి తమ కామవాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది పబ్లిక్ గానే తమ రొమాన్స్ కానిస్తున్నారు. కనీసం చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఏమనుకుంటారా అని కూడా ఆలోచించడంలేదు. దీంతో తోటిప్రయాణికులు దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇండియన్ రైల్వేస్ పై ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ఘటనలు సైతం కొకొల్లలు.
Honeymoon on Wheels
Indian Railways have started "Honeymoon on Wheels" services on Rajdhani First Class. pic.twitter.com/wi6dZJDvI2
— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) July 8, 2026
ప్రస్తుతం ఒక ఏసీ ట్రైన్ ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్ లోనిగదిని అందంగా బెలున్లు, రంగు రంగుల రిబ్బన్ లతో అందంగా డెకొరెట్ చేశారు. అంతే కాకుండా అక్కడ లవ్ అని కూడా రాసి పెట్టి ఉంచడం కన్పిస్తుంది. మరీ ఎవరైన కొత్త జంట హనీమూన్ కోసం ఈ విధంగా ఏసీ కోచ్ లను బుక్ చేసుకుని డెకొరెట్ చేసుకున్నారా..?.. లేదా తమ ఫస్ట్ నైట్ కోసం ఏర్పాట్లుచేశారో..?.. కావాలని రీల్స్ చేసి వైరల్ అవ్వాలని చేశారో తెలీదు కానీ ఈ ఏసీ కోచ్ లో డెకొరేట్ వీడియో మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్య పోతున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం అసలు ట్రైన్ లలో ఈవిధంగా డెకొరెట్ చేయనిస్తారా..?.. అంటూ డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి వీడియోలతో ఇండియన్ రైల్వేస్ పరువు పొతుందని మరికొంత మంది ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు ఈ రొమాంటిక్ ఐడియా ఎలా తట్టింది భయ్యా.. అంటూ ఇంకొంత మంది ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
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