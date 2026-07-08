Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Video Viral: ఏం రొమాంటిక్ ఐడియా భయ్యా.. ట్రైన్‌లోని ఏసీ కోచ్‌లో శోభనం డెకొరేషన్.! .. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..

Video Viral: ఏం రొమాంటిక్ ఐడియా భయ్యా.. ట్రైన్‌లోని ఏసీ కోచ్‌లో శోభనం డెకొరేషన్.! .. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..

Honey moon in ac first Train: ఏసీ కోచ్ గదిని అందంగా బెలూన్లు, రంగు రంగుల రిబ్బన్ లు మల్లెపూలతో అందంగా డెకొరెట్ చేశారు. ఈ వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ నడుస్తొంది. ఇలాంటివి ఏంటని కొంత మంది మండిపడుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:37 PM IST
Video Viral: ఏం రొమాంటిక్ ఐడియా భయ్యా.. ట్రైన్‌లోని ఏసీ కోచ్‌లో శోభనం డెకొరేషన్.! .. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..
Image Credit: Accoachdecoration(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కోసం పరీక్షలు వాయిదా..!!
FIFA World Cup0 min ago
2
Honey moon in AC Train17 min ago
3
StockMarketCrash53 min ago
4
Amarnath Yatra1 hr ago
5
Gold Rate Today1 hr ago