Viral Video: చూస్తుండగానే ప్రాణం పోయింది.. మిర్యాలగూడలో బైకర్ చేసిన చిన్న తప్పు, కారు రూపంలో మృత్యువు!

Miryalaguda Bypass Horrific Road Accident Video: సోషల్ మీడియాలో రోడ్డు ప్రమాదాలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ యాక్సిడెంట్ సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక బైకర్ నిర్లక్ష్యంగా రోడ్డు క్రాస్ చేయడంతో కారు ఇతర వాహనాలను ఢీకొట్టింది. దీంతో అతివేగంగా వస్తున్న కారు ఢీ కొట్టి ఒక వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఇద్దరు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. ఇక మృతుడు మైసమ్మకుంట తండాకు చెందిన మేఘావత్ మాంగ్తాకు గుర్తించారు. మిర్యాలగూడలోని ఓ ప్రైవేట్ బ్యాంకులో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేస్తున్నాడు. అంతేకాదు గాయపడిన వారు కూడా ధనావత్ భాస్కర్ మిర్యాలగూడకు చెందిన సన్నీగా గుర్తించారు.
గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న కారు నార్కెట్పల్లి నుంచి అద్దంకి వెళ్లే రహదారిపై అదుపు తప్పింది. నిర్లక్ష్యంగా రోడ్డు దాటడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు దాటుతున్న బైకర్ను ఢీకొడుతూ మరో ట్రాక్టర్, రోడ్డు దాటుతున్న వ్యక్తిని ఢీకొడుతూ కారు అదుపుతప్పి ట్రాక్టర్ కూడా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది ప్రమాదంలో రోడ్డు దాటుతున్న మంగ్తా అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మిర్యాలగూడ ఏరియా ఆసుపత్రికి మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
CCTV Footage:
Horrific road accident on Miryalaguda Bypass, Nalgonda, Telangana.
A car lost control after a biker suddenly swerved into its path, crashing into two bikes and people standing roadside.
One person lost his life on the spot, four others sustained serious injuries. pic.twitter.com/vHzftwLgXu
— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) April 30, 2026
సీసీ టీవీ దృశ్యాలు చూస్తే రోడ్డు దాటడానికి మంగ్తా అనే వ్యక్తి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. పక్కనే ఒక ట్రాక్టర్ కూడా ఆగి ఉంది. బైకర్ వచ్చి నిర్లక్ష్యంగా ఢీకొట్టడంతో ఎరుపు రంగులో ఉన్న కారు అదుపు తప్పి బైకర్తోపాటు పక్కనే ఉన్న ట్రాక్టర్ మంగ్తాను ఢీ కొట్టింది. అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ట్రాక్టర్ వద్ద ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. నిర్లక్ష్యం నిండు ప్రాణం బలి తీసింది. ప్రమాదం గురించి తెలిసి మంగ్తా పక్కకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించినా కానీ ప్రాణం పోయింది. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎన్నో సార్లు రోడ్డు నిబంధనలకు అనుగుణంగా వాహనాలు రాకపోకలు చేయాలని సూచించినా కానీ నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్ వల్ల ఇతరుల ప్రాణాలు తీస్తున్నారు.
