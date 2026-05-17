King Cobra Appears Inside Resort Toilet Tourists Horrified Video: సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతాయి. అందులో పాముకు సంబంధించిన వీడియో అయితే వెతికి మరీ చూస్తూ ఉంటారు. అయితే ఐదుగురు స్నేహితుల బృందం కలిసి పర్యటన కోసం సమ్మర్ హాలిడేకి ఫిలిప్పీన్స్ కి వెళ్లగా వారికి ఊహించని షాక్ ఎదురైంది. ఆ ప్రాంతం సెలయేరులు, జలపాతాలు, వన్యప్రాణులకు ప్రసిద్ధి చెందింది. కాబట్టి వారు ఆ ప్రదేశాన్ని ఎంచుకున్నారు. నార్తర్న్ నెగ్రోస్ నేచురల్ పార్కు సమీపంలో ఒక అందమైన రిసార్ట్ ను బుక్ చేసుకున్నారు. అంతా బాగానే ఉంది కానీ బృందంలోని ఒకరు వాష్ రూమ్ కి వెళ్లడంతో అసలు కథ అడ్డం తిరిగింది. టాయిలెట్లో ఏదో బ్లాక్ అవుతుంది అని అనుకున్నాడు ఒక స్నేహితుడు. తీక్షణంగా గమనిస్తే ఏదో కదులుతున్నట్టు అనిపించింది. మొదట ఎవరో సరిగా ఫ్లష్ చేయలేదేమో అని అనుకున్నాడు. కానీ మళ్ళీ ఫ్లష్ ప్రెస్ చేసిన మరుక్షణమే కమోడ్ లోపలి నుండి ఒక కింగ్ కోబ్రా బుసలు కొడుతూ పైకి తేలింది. అది చూసిన వ్యక్తి ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు. టాయిలెట్ కమోడ్ నుంచి ఇలా పాము రావడంతో ఒళ్లు గగుర్పొడించింది.
పామును చూసి రూమ్లోకి వెళ్లి తన స్నేహితులను అప్రమత్తం చేశాడు. మొదటగా అతని స్నేహితులు జోక్ చేస్తున్నాడని కొట్టి పారేశారు. కానీ చివరికి స్వయంగా వాళ్లు వాష్ రూమ్లో చూసేసరికి పాము ఉండటంతో షాక్ అయ్యారు. వెంటనే హోటల్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించగా దాన్ని సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. ఈ పాము వీడియో ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో కొన్ని మిలియన్ల మంది వీక్షించారు. దీనికి రకరకాలుగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. కాస్త హాస్యాన్ని కూడా జోడిస్తూ, ట్రావెల్ చేయాలంటేనే భయం వేస్తుంది అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
What would you do if you found a cobra in the toilet at your resort?
This reportedly just happened to a guest in the Philippines. pic.twitter.com/bR3LOL0JmK
— Cryptid Politics (@CryptidPolitics) May 15, 2026
అది కింగ్ కోబ్రానా...?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో చూసి కొంతమంది కామెంట్స్ పెడుతూ అది మామూలు పాములా ఉందని, అది కింగ్ కోబ్రానా అని అడగగా, మరొకరు అది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రా అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కొండ ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి అనుభవం ఎదురవుతుందని మరి కొంతమంది అంటున్నారు. అడవులకు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల వన్యప్రాణులు మనుషులు ఉండే ప్రదేశాలకి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ అని అంటున్నారు. ప్రధానంగా ప్రకృతి సిద్ధమైన పరిసరాలకు అనుసంధానమైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థలోకి కూడా ఇవి వస్తాయి. గతంలో కూడా ఇలాంటి అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చూశామన్నారు.
నిపుణుల అభిప్రాయం ఇదే...
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ పాము వీడియో చూసి కొంతమంది నిపుణులు కూడా కామెంట్ చేశారు. పాములు అప్పుడప్పుడు ఫుడ్ కోసం, ఆశ్రయం కోసం, చల్లని వాతావరణం కోసం ఇలా మురుగునీటి పైపుల ద్వారా ప్రయాణిస్తాయి. దట్టమైన అడవుల్లో ముఖ్యంగా జంతువులు ఆహారం కోసం వెతుక్కునే వర్షాకాలంలో ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతాయి అన్నారు.
