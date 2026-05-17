King Cobra Appears Inside Resort Toilet Tourists Horrified Video: హాలిడే ట్రిప్ కోసం సరదాగా ఫిలిప్పీన్స్ కి వెళ్తే, మిత్ర బృందానికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. రిసార్ట్‌లో ప్రశాంతంగా గడుపుదామని వెళ్లిన పర్యాటకుల బృందానికి భయంకర అనుభవమే ఎదురైంది. టాయిలెట్ గదిలోంచి ఒకసారిగా కింగ్ కోబ్రా బయటకు రావడంతో వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు. సాల్వడార్ బెనిడిక్టో అనే ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 17, 2026, 08:21 AM IST|Updated: May 17, 2026, 08:26 AM IST
Image Credit: King Cobra Appears Inside Resort Toilet Tourists Horrified Video: X

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

