  Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. ఆస్పత్రిలో కామంతో రెచ్చిపోయిన లేడీ డాక్టర్.. ఏకంగా బెడ్ మీద పాడుపని.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. ఆస్పత్రిలో కామంతో రెచ్చిపోయిన లేడీ డాక్టర్.. ఏకంగా బెడ్ మీద పాడుపని.. వీడియో వైరల్..

Lady doctor romance with patient: ఆస్పత్రిలో లేడీ డాక్టర్ రెచ్చిపోయింది. ఏకంగా పెషెంట్ తో రొమాన్స్ చేస్తు నీచంగా ప్రవర్తించింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 23, 2025, 04:39 PM IST
  • ఆస్పత్రిలో లేడీ డాక్టర్ పాడుపని..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. ఆస్పత్రిలో కామంతో రెచ్చిపోయిన లేడీ డాక్టర్.. ఏకంగా బెడ్ మీద పాడుపని.. వీడియో వైరల్..

Hospital staff romance with patient in bed video: సాధారణంగా చాలా మంది వైద్యులను దేవుళ్లలా కొలుస్తారు. దేవుడు ప్రాణంపోస్తే వైద్యులు పునర్జన నిస్తారని అంటారు. వైద్యో నారయణో హరీ అంటారు. కానీ కొంత మంది ఇంత పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి నీచపు పనుల్ని చేస్తారు. కొంత మంది డబ్బుల కోసం ఎంత నీచానికైన తెగపడుతున్నారు. మరికొంత మంది డబ్బులు కట్టందే అసలు ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయడంలేదు.  ఇంకా కొంత మంది డబ్బులు కట్టిన కూడా సరైన విధంగా ట్రీట్మెంట్ మెంట్ చేయకుండా రోగుల ప్రాణాలు పోయేందుకు కారణంఅవుతున్నారు.

మొత్తంగా ఇటీవల కొంత మంది వైద్యులు నిర్వాకం చూస్తే వారి పవిత్రమైన వృత్తికే మాయనిమచ్చగా మిగులుతున్నారు. కొంత మంది వైద్యం కోసం వచ్చిన వారిపై లైంగిక వేధింపులకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. మత్తుమందు ఇచ్చి తమ కామంను తీర్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వారు వల్ల మొత్తం వైద్యవృత్తికే చెడ్డుపేరు వస్తుంది.

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పెషెంట్ బెడ్ మీద పడుకుని ఉన్నాడు. మరీ లేడీ డాక్టర్ కు ఏమైందో కానీ.. అతనితో పాడుపనులు చేసింది. అతని పర్సనల్ పార్ట్ లను ముట్టుకుంటూ అతనపై తన కామంను తీర్చుకుంటుంది. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ లకు దిగింది.

Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో.. రైడింగ్‌కు వెళ్తుందా ఏంటీ..?.. బైక్ మీద కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

మొత్తంగా అతను  కదల్లేకపోతున్న కూడా లేడీ డాక్టరో లేదా నర్సో తెలీదు కానీ మొత్తంగా అతడ్ని టెంప్ట్ చేస్తుంది. ఈ యవ్వారంను కొంతమంది సీక్రెట్ గా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్తవైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఛీ..ఛీ.. ఆస్పత్రిలో ఇదెం ఛెండాలం అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Romance VideoLady doctor RomanceCouple Romance VideoVideo ViralDoctor patient romance

