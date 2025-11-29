Rare Cobra Latest Video: ఆనూరు, ఎమ్మెనూరు మిలిటరీ కాలనీ లోని ఓ కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పాము హల్చల్ సృష్టించింది. ప్రమాదకరమైన ఆ ఇండియన్ కింగ్ కోబ్రా స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. అయితే కొంతమంది స్థానికులు వెంటనే అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించారు. దీంతో అతను ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాంతానికి వెళ్లి రెస్క్యూ చేపట్టిన దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా ఇప్పుడు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను ఎంతో ఇష్టంగా చూస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఈ వీడియో కూడా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఈ పాము చాలా చురుగ్గా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అందుకే స్నేక్ క్యాచర్ రిస్క్యూ ఆపరేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేపట్టాడు. అంతేకాకుండా ఆ పాముని పట్టుకునే సందర్భంలో పాముకు చుట్టూ ఉన్న స్థానికులను హెచ్చరించాడు. ఈ పాము ఎక్కడి నుంచైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి.. కాటేస్తే ప్రమాదం ఉందని అందుకే పట్టుకునే సమయంలో చాలా దూరంగా ఉండటం మేలని తెలిపాడు. దీంతో ఆ స్థానికులు కూడా ఆ పాముకి దూరంగా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు.
కోల్డ్ స్టోరేజీలు దూరిన ఆ పామును ఏదో విధంగా కొద్దిసేపు కష్టపడి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాడు. అయితే ఈ సమయంలో తీసిన వీడియోలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా ఒక చేత పామును పడుతూ మరో చేత వీడియో తీయడం చాలా ప్రమాదంతో కూడుకున్న పని. ఆ పాము ఒక్కసారి కాటేస్తే.. ఎంత ప్రమాదమో తెలిసిందే. అలాంటిది యువ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో సులభంగా ఆ పాముని ఒక చేత పట్టుకొని మరో చేత వీడియోని రికార్డు చేశాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.
Read More: Venomous Cobra Video: పాత బట్టలు మింగిన నాగుపాము.. ఎలా పట్టుకుని రక్షించారో చూడండి!
చివరి సమయంలో పాముని పట్టుకుంటున్న వేళలో అందరూ.. పాముకు కొద్ది దూరం జరిగిన తర్వాత ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ కే కాపలాగా ఉన్న కుక్క.. పాము వైపు రావడం కూడా గమనించవచ్చు. అయితే ఇది గమనించిన ఆ స్థానికులు వెంటనే ఆ కుక్కను అక్కడి నుంచి తరిమికొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. లేదంటే ఆ పాము కుక్క పైన దాడి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉండేవి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.
