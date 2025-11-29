English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Rare Cobra Video: వామ్మో.. కోల్డ్ స్టోరేజ్‌లో కాలనాగు.. ఎలా రెస్క్యూ చేశారో చూడండి.. వీడియో!

Rare Cobra Video: వామ్మో.. కోల్డ్ స్టోరేజ్‌లో కాలనాగు.. ఎలా రెస్క్యూ చేశారో చూడండి.. వీడియో!

Rare Cobra Latest Video: కోల్డ్ స్టోరేజ్‌లో దూరిన ఓ పామును రెస్క్యూ చేస్తున్న సమయంలో కుక్క దాని వైపుగా వస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 29, 2025, 04:55 PM IST

Trending Photos

CIBIL Score: మరింత చౌకగా హోంలోన్స్..? క్రెడిట్ స్కోర్ నిబంధనల్లో భారీ మార్పులు..!!
5
RBI New Rules
CIBIL Score: మరింత చౌకగా హోంలోన్స్..? క్రెడిట్ స్కోర్ నిబంధనల్లో భారీ మార్పులు..!!
Lauren Bell RCB: స్మృతి మంధాన, ఎల్లిసా పెర్రీ కాదు..ఇప్పుడు ఆర్సీబీలోకి కొత్త అందం వచ్చింది! మామూలు బ్యూటీ కాదు!
9
Lauren Bell
Lauren Bell RCB: స్మృతి మంధాన, ఎల్లిసా పెర్రీ కాదు..ఇప్పుడు ఆర్సీబీలోకి కొత్త అందం వచ్చింది! మామూలు బ్యూటీ కాదు!
Star Hero Daughter: అది చూపిస్తే విమర్శిస్తారు.. శరీరాన్ని తప్పుగా చూస్తారు.. స్టార్ హీరో కూతురు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
5
Manchu Lakshmi
Star Hero Daughter: అది చూపిస్తే విమర్శిస్తారు.. శరీరాన్ని తప్పుగా చూస్తారు.. స్టార్ హీరో కూతురు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
EPFO Interest Update: 1కోటి మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న ఈపీఎఫ్ఓ.. భారీ మార్పులకు సన్నాహాలు..!!
5
EPFO
EPFO Interest Update: 1కోటి మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న ఈపీఎఫ్ఓ.. భారీ మార్పులకు సన్నాహాలు..!!
Rare Cobra Video: వామ్మో.. కోల్డ్ స్టోరేజ్‌లో కాలనాగు.. ఎలా రెస్క్యూ చేశారో చూడండి.. వీడియో!

Rare Cobra Latest Video: ఆనూరు, ఎమ్మెనూరు మిలిటరీ కాలనీ లోని ఓ కోల్డ్ స్టోరేజ్‌లో పాము హల్చల్ సృష్టించింది. ప్రమాదకరమైన ఆ ఇండియన్ కింగ్ కోబ్రా స్థానికులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. అయితే కొంతమంది స్థానికులు వెంటనే అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్‌కు సమాచారం అందించారు. దీంతో అతను ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాంతానికి వెళ్లి రెస్క్యూ చేపట్టిన దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా ఇప్పుడు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను ఎంతో ఇష్టంగా చూస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఈ వీడియో కూడా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న ఈ పాము చాలా చురుగ్గా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అందుకే స్నేక్ క్యాచర్ రిస్క్యూ ఆపరేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేపట్టాడు. అంతేకాకుండా ఆ పాముని పట్టుకునే సందర్భంలో పాముకు చుట్టూ ఉన్న స్థానికులను హెచ్చరించాడు. ఈ పాము ఎక్కడి నుంచైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి.. కాటేస్తే ప్రమాదం ఉందని అందుకే పట్టుకునే సమయంలో చాలా దూరంగా ఉండటం మేలని తెలిపాడు. దీంతో ఆ స్థానికులు కూడా ఆ పాముకి దూరంగా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. 

కోల్డ్ స్టోరేజీలు దూరిన ఆ పామును ఏదో విధంగా కొద్దిసేపు కష్టపడి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాడు. అయితే ఈ సమయంలో తీసిన వీడియోలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా ఒక చేత పామును పడుతూ మరో చేత వీడియో తీయడం చాలా ప్రమాదంతో కూడుకున్న పని. ఆ పాము ఒక్కసారి కాటేస్తే.. ఎంత ప్రమాదమో తెలిసిందే. అలాంటిది యువ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో సులభంగా ఆ పాముని ఒక చేత పట్టుకొని మరో చేత వీడియోని రికార్డు చేశాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. 

Read More: Venomous Cobra Video: పాత బట్టలు మింగిన నాగుపాము.. ఎలా పట్టుకుని రక్షించారో చూడండి!

చివరి సమయంలో పాముని పట్టుకుంటున్న వేళలో అందరూ.. పాముకు కొద్ది దూరం జరిగిన తర్వాత ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ కే కాపలాగా ఉన్న కుక్క.. పాము వైపు రావడం కూడా గమనించవచ్చు. అయితే ఇది గమనించిన ఆ స్థానికులు వెంటనే ఆ కుక్కను అక్కడి నుంచి తరిమికొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. లేదంటే ఆ పాము కుక్క పైన దాడి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉండేవి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.

Read More: Venomous Cobra Video: పాత బట్టలు మింగిన నాగుపాము.. ఎలా పట్టుకుని రక్షించారో చూడండి!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rare Cobra Snake VideoSnake Videosnake latest videoRare Cobra News

Trending News