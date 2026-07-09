Cylinder Viral Video: మహారాష్ట్రలో ఈసారి వర్షాలు విపరీతంగా కురుస్తున్నాయి. గురువారం భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. నిరంతరాయంగా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్షాలతో పాటు వరదల వల్ల కూడా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నీటి నిల్వలు పెరగడం, కాలువలు పొంగిపొలవడం వల్ల పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. రాయగడ్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల వల్ల కాలువలు, నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీనివల్ల వస్తువులతో పాటు గ్యాస్ సిలిండర్లు కూడా కొట్టుకుపోతున్నాయి. గ్యాస్ కొరత వస్తుందేమోనని ప్రజలు భయపడుతున్న సమయంలో, ఏకంగా మూడు వేల సిలిండర్లు వరదలో కొట్టుకుపోవడం చర్చనీయాంశమైంది. రాయగడ్ జిల్లాలోని పాతాళ గంగ ఎల్పీజీ బాటిలింగ్ ప్లాంట్ వద్ద ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది.
చావ్లా-పెన్వెల్ ఎల్పీజీ ప్లాంట్ నుండి గ్యాస్ నిండి ఉన్న సుమారు 3,000 సిలిండర్లు నదిలో కొట్టుకుపోయాయి. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. భారీ వర్షాల వల్ల ప్లాంట్ ప్రహరీ గోడ కుప్పకూలింది. దీనివల్ల గోదాంలోకి వరద నీరు చేరి, సిలిండర్లు కొట్టుకుపోయాయి. పక్కనే ఉన్న బ్రిడ్జి నుండి కొందరు ఈ వీడియోలను చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
ఈ ఘటనపై వెంటనే స్పందించిన రాయగడ్ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. కాలువల్లో కొట్టుకువచ్చిన ఈ సిలిండర్లను పొరపాటున కూడా ముట్టుకోకూడదని, అవి ప్రాణాపాయానికి దారి తీయవచ్చని హెచ్చరించారు. ఇవి ఇతర సమస్యలకు కూడా కారణం కావచ్చని తెలిపారు. ఎవరైనా ఈ సిలిండర్లను తీసుకుంటే వెంటనే హెచ్పీసీఎల్ ప్లాంట్కు తిరిగి ఇచ్చేయాలని, డీలర్లు కూడా వీటిని సేకరించకూడదని ఆదేశించారు. వరద నీటిలో పడిన ఈ సిలిండర్లు సురక్షితం కాదని, వాటిని ఇంట్లో పెట్టుకోవడం ప్రాణాలకు ముప్పు అని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మరోవైపు ముంబైలో కూడా వర్షాలు విజృంభిస్తున్నాయి. గంటకు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తెలిపింది.
మొత్తానికి సోషల్ మీడియాలో ఈ 'సిలిండర్ల వరద' వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఖలాపూర్ తాలూకాలోని చవానే గ్రామంలోని హెచ్పీసీఎల్ ప్లాంట్ వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. కొన్ని సిలిండర్లలో గ్యాస్ ఉన్నట్లు, మరికొన్ని కేవలం వీడియోల కోసం తెచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. భారీ వర్షాల వల్ల వాగులు, కాలువలు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో ఇవి కొట్టుకుపోయాయి.
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