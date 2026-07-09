Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /పాతాళగంగ నది వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన 3000 హెచ్‌పీ గ్యాస్ సిలిండర్లు.. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్!

పాతాళగంగ నది వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన 3000 హెచ్‌పీ గ్యాస్ సిలిండర్లు.. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్!

యూఎస్-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఎక్కడ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడుతుందో అని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్న తరుణంలో, ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా మూడు వేల గ్యాస్ సిలిండర్లు వరదలో కొట్టుకుపోవడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. హెచ్‌పిసిఎల్ (HPCL) కంపెనీకి చెందిన ఈ సిలిండర్లు పాతాళ గంగ నదిలో వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోయాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 09, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:32 PM IST
పాతాళగంగ నది వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన 3000 హెచ్‌పీ గ్యాస్ సిలిండర్లు.. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్!
Image Credit: Cylinder Viral Video: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కలెక్టరేట్‌లో హైడ్రామా.. పురుగుల మందు డబ్బాతో మహిళ నిరసన.. అసలేం జరిగింది?
Jagtial News8 min ago
2
Vasudheva Sutham13 min ago
3
hydrogen Rail20 min ago
4
dharmapuri arvind36 min ago
5
Oppo Reno 16 News1 hr ago