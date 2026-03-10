10-Foot Python Video: ఓ నగర శివారులో ఉన్న నివాస ప్రాంతాల్లోకి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ బీభత్సం సృష్టించింది. సుమారు పది అడుగుల పొడవు కలిగిన ఈ భారీ సర్పం అక్కడున్న స్థానికులను బెంబేలెత్తించింది. అయితే, ఇది అకస్మాత్తుగా కనిపించడంతో అందరూ తీవ్రభయాందోళనకు గురయ్యారు. కొంతమంది అక్కడి నుంచి ఉరుకుల పరుగులు కూడా పెట్టేశారు. అయితే మరి కొంతమంది స్థానికులు మాత్రం వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో వారు వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని.. ప్రత్యేకమైన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అక్కడికి ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ చేరుకున్నారు.. అయితే, ఘటన స్థలానికి చేరుకొని ఆ భారీ కింగ్ కోబ్రా కోసం అటు ఇటు వెతకగా.. వారికి ఒకచోట ఆ ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ పాము కనిపిస్తుంది. వెంటనే ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ సమయంలో పాము పెద్దగా నోరు తెరిచి అతని వైపు రావడం మీరు క్లియర్ గా గమనించవచ్చు. అయితే ఆ వ్యక్తి ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఆ పాము తోకను పట్టుకొని బంధించే ప్రయత్నం చేస్తాడు.
ఈ సమయంలో ఆ పాము అతని నుంచి తప్పించుకోవడానికి నోరును బిగ్గరగా తెరిచి.. భయపెట్టినట్లు చేయడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే, ఆ స్నేక్ క్యాచర్కి కొండచిలువాలను పట్టుకోవడంలో నైపుణ్యం ఉండడంతో.. వెంటనే అతను ఆ పాము తోక భాగాన్ని పట్టుకొని పైకి లేపేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అలా నెమ్మదిగా ఆ పాము తోక భాగాన్ని పైకి లేపుతూ.. పాములు పైకి లేపే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అయితే ఇదే సమయంలో ఇంకో స్నేక్ క్యాచర్ ఒక పసుపు రంగు సంచిని ఆ పాము దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు. ఆ పామును పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ వెంటనే పామును అందులో బంధిస్తారు..
అతను రెస్క్యూ చేస్తున్న సమయంలో ఆ పామును చూసేందుకు అక్కడున్న స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున తరలిరావడం మీరు చూడొచ్చు. వారంతా అతని చుట్టూ ఈగల్లాగా ముసురుకొని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, పాము నోరు తెరవడంతో అక్కడున్న కొంతమంది దానికి దూరంగా వెళ్లేందుకు కూడా ప్రయత్నించారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఇలాంటి పాములను పట్టుకోవడం చాలా ప్రమాదకరమని కూడా కామెంట్లలో చెబుతూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ప్రకృతిని రక్షించే క్రమంలో ఇలా పాములను పట్టి.. సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో వదిలిపెడుతూ స్నేక్ క్యాచర్స్ అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
