Python Video: గుట్టు చప్పుడు కాకుండా.. రోడ్డు దాటుతున్న 25 అడుగుల కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Huge 25-foot Python Video Watch: రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణం చేసే కొంతమందికి కొన్నిసార్లు ఊహించని వింతలు భయానకారమైన దృశ్యాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హైవేలపై ప్రయాణం చేసే వారికి అప్పుడప్పుడు జంతువులు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు రోడ్డు దాటడం వంటివి కూడా చేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే రాత్రి వేళలోనే రద్దీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.. దీని కారణంగా ఏవైనా పాములు ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి వెళ్లేందుకు ఇదే సమయాలను ఎంచుకుంటూ ఉంటాయి. తాజాగా కూడా ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ రోడ్డు రోడ్డు దాటుతోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో? ఎవరు చిత్రీకరించారో తెలియదు కానీ సోషల్ మీడియాలో ఒళ్లు గగుర్పాటుకు గురి చేసే వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. సాధారణంగా కొండచిలువలు అడవులు లేదా పొదల చాటున నక్కి ఉంటాయి. కానీ ఈ వీడియోలో ఓ భారీ ఇండియన్ రాక్ పైథాన్ తారు రోడ్డుపై ప్రత్యక్షమైంది. ఏకంగా ఈ పాము ఒకవైపు నుంచి మరోవైపుకు వెళ్తుండడం మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో దీని పొడవు కనీసం 20 నుంచి 25 అడుగుల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేయొచ్చు. భారీ శరీరం కలిగిన ఈ పాము చాలా నెమ్మదిగా రోడ్డు దాటడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది.
అర్ధరాత్రి సమయంలో రోడ్డు దాటుతున్న ఈ భారీ కొండచిలువను చూసి అటుగా వెళ్లినవారు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అంతేకాకుండా ఒక్కసారిగా నడిరోడ్డుపై ప్రత్యక్షం అవ్వడంతో ఆ రోడ్డు గుండా వెళ్తున్న వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అయితే కొంతమంది వాహనదారులు ఆగి మరి రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో మొబైల్ తో వీడియో చిత్రీకరించారు. అంతేకాకుండా ఈ కొండచిలువ రోడ్డు దాటుతున్న సమయంలో వాహనాల నుంచి వచ్చే కాంతి దాని శరీరం పై పడి దగదగా మెరవడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగా కొండచిలువలు వాటి శరీరం కాస్త మెరుపుతో ఉంటుంది. అలాంటిది కాంతి పడ్డ సమయంలో తప్పకుండా మెరుస్తుంది.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
ఈ అరుదైన దృశ్యాలను ఎవరు తమ మొబైల్లో బంధించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో.. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో పై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు అడవి విస్తరణ విపరీతంగా తగ్గిపోవడం వలన వన్యప్రాణులన్నీ జనావాసాల్లోకి రోడ్లపైకి చేరుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములు జనాభాసాల్లోకి రావడం మంచిది కాదని.. ప్రజలకు చాలా హాని కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook