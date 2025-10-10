English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Powerful Nagamani Video: మహా అద్భుతం.. శక్తులు కలిగిన నాగమణికి కాపలాగా నల్లనాగు పాము.. వీడియో ఇదిగో..

Powerful Nagamani Video: మహా అద్భుతం.. శక్తులు కలిగిన నాగమణికి కాపలాగా నల్లనాగు పాము.. వీడియో ఇదిగో..

Powerful Nagamani Video Watch Here: చీకట్లో అరుదైన నాగమణి దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆ నాగమణికి కాపలాగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన నల్ల నాగుపాము ఉండడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 10, 2025, 02:09 PM IST

Trending Photos

Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
6
Diwali Rajayogam
Raja yoga: దీపావళి నుంచి ఈ రాశుల వారికి అద్భుత రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..!
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
7
Gold Price India
Gold Rate: పెరుగుట విరుగుట కొరకే.. భారీగా తగ్గనున్న పసిడి.. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఏం చెప్పిందో తెలుస్తే..తులాల కొద్దీ బంగారం కొంటారు..!!
Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్‌ ఏ స్థానంలో?
8
Richest Couples
Richest Couples: అత్యంత ధనవంత సినీ జంటలు ఎవరో తెలుసా? అల్లు అర్జున్‌ ఏ స్థానంలో?
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
6
Snake Bite Remedies
Snake Bite: ఈ ఇంజెక్షన్ పాము విషానికి పెద్ద విరుగుడు.. అంతేకాదు విష జంతువుల కాటుకు ఏకైక ఔషధం..
Powerful Nagamani Video: మహా అద్భుతం.. శక్తులు కలిగిన నాగమణికి కాపలాగా నల్లనాగు పాము.. వీడియో ఇదిగో..

Powerful Nagamani Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో అరుదైన వీడియోలు ఎప్పుడు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలు నిమిషాల్లోనే కోట్ల మంది ఫోన్లను చేరుతాయి. అంతేకాకుండా కోట్ల కోట్లు వ్యూస్ వస్తాయి.. తాజాగా అలాంటి ఓ వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఎప్పుడో 2023 సంవత్సరంలో పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవ్వడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. సాధారణంగా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని వీడియోలు సందర్భం వచ్చినప్పుడు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటో? పోస్ట్ చేసిన రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోండి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ANTIQUE ARTICLES అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన ఓ షార్ట్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. దీనిని 2023 సంవత్సరం జూన్ నెలలో పోస్ట్ చేశారు. ఇక వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నల్ల నాగుపాము చీకట్లో మెరుస్తున్న ఓ కాంతికి కాపలాగా నిలిచింది.. అయితే ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న కాంతి ఏంటో కాదు.. అది అరుదైన నాగమణి.. ఆ పాము ఎన్నో శక్తులు కలిగిన  నాగమణికి కాపలాగా ఉంది. అయితే ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు..

ఇక వీడియో చివరిలో.. ఆ నల్ల నాగుపాము నాగమణిని చూస్తూనే ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. వీడియోలో పాము నాగమణి వైపే కదులుతూ ఉండడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. అయితే, రాజుల కాలంలో ధన భాండాగారానికి పాములే రక్షణగా నిలిచేవి.. సైనికులు అత్యంత విషపూరితమైన పాములను పెంచి.. ధనం భద్రపరిచే చోట వాటి నుంచి వారు.. అవి దొంగల నుంచి రక్షించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవి. అయితే ఈ వీడియోలో కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైన నల్ల నాగుపాము నాగమణికి సెక్యూరిటీగా నిలిచింది. 

వీడియోలో నాగమణి..
వీడియో చిమ్మ చీకట్లో తీసినప్పటికీ.. నాగమణిని ఎంతో క్లియర్గా చూడవచ్చు. ఎందుకంటే అది వీడియోలు ఎంతో ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది. బయట ఉండే నాగమణి కలిగిన పాములు కూడా చీకట్లో ఎంతో ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తాయి. అంతేకాకుండా వాటిని చూడగానే ఎంతో సులభంగా గుర్తు పట్టేయొచ్చు. నాగమణులు చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ దాని నుంచి వచ్చే కాంతి చాలా శక్తివంతమైనదిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది.

Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Nagamani Stone VideoViral newslatest videoNagamani Viral NewsPowerful Nagamani

Trending News