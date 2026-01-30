Huge Cobra Video: పల్సర్ బైక్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. ఫోటోలు తీస్తున్న స్థానికులు.. వీడియో..

Huge Cobra Under Bike Video Viral: ప్రస్తుత కాలంలో సోషల్ మీడియా క్రేజ్ ఎంత ఉందంటే.. ప్రాణాలు మీదికి వచ్చిన సరే చాలామంది లైకులు, షేర్ల కోసం దేనికైనా తెగిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడుతూ వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఒక పల్సర్ బైక్ వెనక టైర్, సీట్ మధ్యలో దాదాపు ఆరడుగుల పొడవు కల భారీ నాగుపాము చిక్కుకుపోవడం, ప్రాణాలకు తెగించి ఒక యువకుడు దానిని రెస్క్యూ చేయడం ఈ దృశ్యాల్లో చూడొచ్చు.
సాధారణంగా చాలామంది పాము కనిపిస్తేనే ఆమడ దూరం పరిగెడుతూ ఉంటారు.. ఇక్కడ మాత్రం వింతగా ప్రవర్తించారు. అయితే ఈ సమయంలో బైక్ వెనక భాగంలో ఆ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పడగ విప్పి నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ప్రత్యక్షమైన ఆ కింగ్ కోబ్రా దగ్గరికి ఒక యువకుడు వెళ్లి ఫోటోలు తీయడమే కాకుండా.. నేరుగా ఆ పాము దగ్గరికి వెళ్లి, దానితో ఫోటోలు దిగేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆ పాము దూకుడు స్వభావం కలిగి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.
అయితే, అక్కడే ఉన్న కొంతమంది వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం అందించారు. వెంటనే మున్నా అనే స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకొని.. ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ సమయంలో అది బుసలు కొడుతూ ఆగ్రహంగా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం భయపడకుండా వెంటనే ఆ పాముని పట్టుకొని.. ఒక సంచిలో బంధించాడు.. ఇలా బంధించిన పాములు సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో వదిలిపెట్టాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే వైరల్గా మారాయి.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
తరచుగా సోషల్ మీడియాలో జనావాసాల్లోకి సంచారం చేసే ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. జనాలు కూడా ఇలాంటి వీడియోలు ఎక్కువగా చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోను మున్నా స్నేక్ క్యాచర్ తన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా పోస్ట్ చేశారు.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook