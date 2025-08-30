English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King Cobra Video: ఇంట్లోకి చొరబడబోయిన భారీ నాగుపాము.. చివరికి ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి.. వీడియో..

King Cobra Catching Viral Video: ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముని పట్టుకుంటున్న దృశ్యాలు ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో పాము ఆగ్రహానికి గురై స్నేక్ క్యాచర్ పై దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇలా చూడండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 30, 2025, 08:06 PM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
King Cobra Video: ఇంట్లోకి చొరబడబోయిన భారీ నాగుపాము.. చివరికి ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి.. వీడియో..

King Cobra Catching Viral Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ స్నేక్యాచార్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకోవడానికి చేసిన సాహసానికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. సాధారణంగా మనం సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రకాల స్నేక్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వాటన్నిటికంటే చాలా భిన్నమైంది. ఈ వీడియోలో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ తన ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా అత్యంత పెద్ద కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు.. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ..

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే ఓ పాము ఇంట్లోకి చొరబడేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే, వెంటనే అక్కడున్న స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకొని ఆ పామును పట్టుకునే ప్రయత్నమే ఈ వీడియో.. వీడియోలో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఇంట్లోకి వెళ్తున్న పాము తోకను పట్టుకొని బయటికి లాగడం మీరు గమనించవచ్చు. అతను ఆ తోక పట్టుకోగానే పాము ఆగ్రహానికి గురై తనపై దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. ఇలా ఆ పామును అతడు మూడుసార్లు పట్టుకోవడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ మూడు సందర్భాల్లో అతనిపై దాడి చేసే ప్రయత్నం చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఈ ఘటనను చూసేందుకు స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు..

చివరిగా అతను ఆ పాము తోకను పట్టుకొని కొద్దిసేపు అలాగే ఉండిపోయాడు. ఈ సమయంలో కూడా దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసింది. చివరకు ఆ పాము అతని చేతిలో నుంచి జారిపోయి.. కింద పాకుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చేయడం మీరు వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. వెంటనే పారిపోతున్న సందర్భంలో ఆయన ఆ పాముని పట్టుకొని మళ్లీ వెనక్కి తీసుకువచ్చాడు. ఇలా చివరకు ఆ పామును రెస్క్యూ చేసి అడవి ప్రాంతంలో వదిలేసినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోను MIRZA MD ARIF" అనే టైటిల్ పెట్టి యూట్యూబ్ నుంచి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించారు..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra CatchingCobra Catching Videotelugu newslatest news teluguTelugu latest news

Trending News