/నిద్రపోతున్న మహిళపై పాకిన భారీ నాగుపాము.. వైరల్ వీడియో..

Cobra Video: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం అనేక విచిత్రమైన వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా జంతువులు, విషసర్పాలకు సంబంధించిన వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు తీవ్ర ఆసక్తి చూపుతుంటారు. తాజాగా యూట్యూబ్లో ఓ షార్ట్ వీడియో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. రాత్రి సమయంలో బహిరంగ ప్రదేశంలో ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్న ఒక మహిళపైకి భారీ పాము వచ్చి పాకిన దృశ్యం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల ప్రకారం.. ఒక మహిళ రాత్రి సమయంలో ఆరుబయట మ్యాట్పై హాయిగా నిద్రపోతోంది. ఆ సమయంలో ఊహించని విధంగా ఒక భారీ నాగుపాము ఆ మహిళ శరీరంపైకి వచ్చి మెల్లగా ప్రాకుతూ వెళ్లిపోవడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఆ సమయంలో ఆ మహిళ ఏమాత్రం కదలకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటంతో పాము ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా ముందుకు సాగిపోయింది. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. భయంతో కదలికలు చేసి ఉంటే.. పెద్ద ప్రమాదమే జరిగి ఉండేదని కామెంట్ల రూపంలో అభిప్రాయపడుతున్నారు.
పాములు లేదా విషసర్పాలు ఉన్నట్టుండి ఎదురైనప్పుడు లేదా శరీరంపైకి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాము మన శరీరంపైకి వచ్చినా లేదా అతి సమీపంలో ఉన్నా భయంతో గట్టిగా అరిచి.. ఉన్నట్టుండి కదలకూడదు. పాములు తమకు ముప్పు ఉందనుకున్నప్పుడే దాడి చేస్తాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో లేదా రాత్రి సమయాల్లో నేలపై.. ఆరుబయట నిద్రించడం అస్సలు మంచిది కాదు... కనీసం మంచాలు లేదా ఎత్తైన ప్రదేశాలను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోకు యూట్యూబ్లో లక్షలాది వ్యూస్ వచ్చాయి. దీనిని చూసిన చాలా మంది నెటిజన్స్ వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రజలకు ఒక హెచ్చరికగా నిలుస్తోందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పడుకునే అలవాటు ఉన్నవారు తగిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
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