English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Dead Video: మహాసర్పాన్ని చీల్చి చెండాడిన డేగ.. ఈ దృశ్యాలు చూస్తే షాక్ అవుతారు.. వీడియో..

Snake Dead Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పైతాన్ పామును ఓ డేగ తన పదునైన ముక్కుతో చీల్చి చెండాడటం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ డేగ నెమ్మది నెమ్మదిగా పాము శరీరాన్ని తినడం కూడా గమనించవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 9, 2025, 03:39 PM IST

Trending Photos

Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
6
Iqoo Z9
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Snake Dead Video: మహాసర్పాన్ని చీల్చి చెండాడిన డేగ.. ఈ దృశ్యాలు చూస్తే షాక్ అవుతారు.. వీడియో..

Snake Dead Video Watch Now: ఆకాశానికే అంతులేని ఆధిపత్యం చాటిన రాబందు తన శక్తికి మరోసారి నిదర్శనం ఇచ్చింది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో ఒక డేగ పెద్ద పామును వేటాడి, తన ప్రతాపం చూపిన తీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా డేగ ధైర్య సాహసాలను మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

సాధారణంగా డేగల చిన్నవి జంతువులను మాత్రమే వేటాడడం మనం తరచుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఈ వీడియోలో కనిపించిన దృశ్యాలు మాత్రం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో ఒక నల్లని బండరాయిపై డేగ పెద్ద పామును పట్టుకొని నిలబడి ఉండడం గమనించవచ్చు. తన పదునైన కాళ్లతో డేగ పైతాన్ స్నేక్‌ను దాడి చేయడం చూడొచ్చు. పాము ఎటు వెళ్లకుండా డేగ తన కాళ్లతో గట్టిగా పామును పట్టుకుంది. అలాగే అది తన ముక్కుతో నిదానంగా పాము శరీరాన్ని ముక్కలు చేస్తూ తినడం ప్రారంభించింది. 

పామును మొదటగా నడుము భాగాన్ని తన ముక్కుతో చీల్చి అందులో ఉన్న మాంసాన్ని తినేస్తోంది. ఇలా కొద్దికొద్దిగా డేగ మాంసాన్ని తీస్తూ తినడం ప్రారంభించింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే దేగముక్కు ఎంత బలమైనదో చెప్పవచ్చు.. డేగ ఎంత శక్తిమంతమైనదో, ఎంత సమర్థవంతమైన వేట నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందో ఈ దృశ్యం నిరూపించింది. డేగ వేట సాగిన తీరు, దాని ముక్కు, కాళ్ల బలం చూస్తుంటే ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణికి ఎంతటి శక్తి ఉందో అర్థమవుతుంది.

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా షేర్ అవుతోంది. దీంతోపాటు చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దీనిని చూసి లైక్ కూడా చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే ఈ వీడియోని చూసి కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి దృశ్యాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయని.. అందుకే చాలామంది ఆసక్తిగా చూస్తున్నారని సమాచారం. ఈ డేగకు సంబంధించిన వీడియోను ఎంతో నిశ్శబ్దంగా మొబైల్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేసినట్లు సమాచారం.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

Big Snake VideoViral videoTelugu Viral VideoBig Snake Dead VideoBig Snake Dead Photo

Trending News