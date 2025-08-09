Snake Dead Video: మహాసర్పాన్ని చీల్చి చెండాడిన డేగ.. ఈ దృశ్యాలు చూస్తే షాక్ అవుతారు.. వీడియో..

Snake Dead Video Watch Now: ఆకాశానికే అంతులేని ఆధిపత్యం చాటిన రాబందు తన శక్తికి మరోసారి నిదర్శనం ఇచ్చింది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో ఒక డేగ పెద్ద పామును వేటాడి, తన ప్రతాపం చూపిన తీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా డేగ ధైర్య సాహసాలను మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా డేగల చిన్నవి జంతువులను మాత్రమే వేటాడడం మనం తరచుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఈ వీడియోలో కనిపించిన దృశ్యాలు మాత్రం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో ఒక నల్లని బండరాయిపై డేగ పెద్ద పామును పట్టుకొని నిలబడి ఉండడం గమనించవచ్చు. తన పదునైన కాళ్లతో డేగ పైతాన్ స్నేక్ను దాడి చేయడం చూడొచ్చు. పాము ఎటు వెళ్లకుండా డేగ తన కాళ్లతో గట్టిగా పామును పట్టుకుంది. అలాగే అది తన ముక్కుతో నిదానంగా పాము శరీరాన్ని ముక్కలు చేస్తూ తినడం ప్రారంభించింది.
పామును మొదటగా నడుము భాగాన్ని తన ముక్కుతో చీల్చి అందులో ఉన్న మాంసాన్ని తినేస్తోంది. ఇలా కొద్దికొద్దిగా డేగ మాంసాన్ని తీస్తూ తినడం ప్రారంభించింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే దేగముక్కు ఎంత బలమైనదో చెప్పవచ్చు.. డేగ ఎంత శక్తిమంతమైనదో, ఎంత సమర్థవంతమైన వేట నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందో ఈ దృశ్యం నిరూపించింది. డేగ వేట సాగిన తీరు, దాని ముక్కు, కాళ్ల బలం చూస్తుంటే ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణికి ఎంతటి శక్తి ఉందో అర్థమవుతుంది.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా షేర్ అవుతోంది. దీంతోపాటు చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దీనిని చూసి లైక్ కూడా చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే ఈ వీడియోని చూసి కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి దృశ్యాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయని.. అందుకే చాలామంది ఆసక్తిగా చూస్తున్నారని సమాచారం. ఈ డేగకు సంబంధించిన వీడియోను ఎంతో నిశ్శబ్దంగా మొబైల్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేసినట్లు సమాచారం.
