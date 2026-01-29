Elephant Jumping Video: కారుపై దూకిన ఏనుగు.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

Elephant Jumping Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వింత ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి.. నెటిజన్స్ ఎక్కువగా ఇలాంటి వీడియోలు చూసేందుకు మాత్రమే ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. ఇందులో భాగంగా కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తరచుగా ఇలాంటి వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఓ ఏనుగుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఏనుగు ఒక భవనం పై నుంచి అదుపుతప్పి కారుపై దూకుతున్న దృశ్యాలు కళ్లకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు. అయితే, ఇది ఎక్కడ జరిగింది? ఏనుగు ఇలా దూకడానికి గల కారణాలేంటి? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక భారీ జనావాస ప్రాంతంలో ఇరుకైన వీధిలో ఇంటి పైకప్పు పై ఒక పెద్ద ఏనుగు కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ భవనం శిథిలావస్థలో ఉండడం.. చెక్కలు, రేకులాంటి నిర్మాణంపై ఏనుగు నిలబడి ఉండడం మీకు కనిపిస్తుంది. అయితే, ఆ పాత భవనం ఏనుగు బరువు తట్టుకోలేక కూలిపోయేందుకు దగ్గరగా ఉన్నట్లు మీరు చూడొచ్చు. ఇదే సమయంలో ఏనుగు దానిపై నిలకడ కోల్పోయి.. నేరుగా రోడ్డుపై ఆగి ఉన్న ఒక కారుపై దూకడం మీరు చూడొచ్చు.
అయితే, ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ప్రజలంతా అదే వీధుల్లో ఉండడంతో భయాందోళనకు గురయ్యారు. అంతేకాకుండా ఆ ఏనుగు కారుపై పడగానే భారీ శబ్దం రావడంతో చుట్టుపక్కల వారంతా.. వెనక్కి వెళ్ళండి.. వెనక్కి వెళ్ళండి అంటూ అరవడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీంతో చాలామంది అక్కడి నుంచి పారిపోవడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఆ ఏనుగు పైనుంచి దూకడంతో కొద్దిగా గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. దూకిన వెంటనే ఆ ఏనుగు అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించడం కూడా మీరు చూడొచ్చు.
ఈ వీడియోలో ఏనుగు పరిస్థితి ఏంటి అంటే.. పైనుంచి దూకిన ఏనుగు వెంటనే లేచి నిలబడడంతో గాయాలు కొద్దిగానే అయినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే అదృష్టవశాత్తూ ఆ సమయంలో కారులో ఎవరూ లేకపోవడం పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లు అయింది. ఈ ఘటనను అక్కడున్న కొంతమంది తమ మొబైల్లో చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మాత్రం.. ఇది నిజమైన వీడియో కాదని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అవును మీరు కూడా క్లియర్ గా గమనించి ఈ వీడియోని చూస్తే.. ఇది ఒక ఏఐ వీడియోగా అనిపిస్తుంది. అలాగే ఫ్యాట్ చెక్ చేసి చూడగా.. ఇది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ వీడియో గా తేలింది.
