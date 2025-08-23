Gorilla Viral Video: వావ్.. సింహాన్ని లేపి లేపి కింద పడేసిన గొరిల్లా.. ఈ వీడియో మీరు చూడాల్సిందే..

Gorilla Viral Video Watch: అడవికి రారాజుగా వ్యవహరించే సింహాన్ని గొరిల్లా చిత్తుచిత్తుగా ఓడించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ అద్భుత దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ వీడియోలో ఓ చిన్న గొరిల్లాపై సింహం దాడి చేస్తున్న సందర్భంలో తల్లి గొరిల్లా వచ్చి కాపాడిన దృశ్యం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తోంది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? ఇది ఎక్కడ జరిగిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ అత్యంత పెద్ద సింహం చిన్న గొరిల్లా పిల్లను చూసి దానిపై దాడి చేయడం మీరు క్లియర్గా గమనించవచ్చు. ఆ తర్వాత గొరిల్లా పిల్ల సింహం దాడి చేయడం చూసి అకస్మాత్తుగా పెద్దగా అరుస్తుంది. దీంతో ఆ అరుపులు కాస్త తల్లి గొరిల్లాకు వినబడడంతో దూరంగా ఉన్న అది తన పిల్ల గొరిల్లా దగ్గరికి చేరుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత పిల్లను సింహం నుంచి విడిపించేందుకు.. ఏకంగా అడవికి రాజైన సింహంతోనే గొరిల్లా దాడికి దిగుతుంది..
గొరిల్లా తన శక్తివంతమైన శరీరంతో సింహంపై దాడి చేయడంతో సింహం గొరిల్లా పిల్లను వదిలిపెడుతుంది. ఆ పిల్ల అక్కడి నుంచి వేరే చోటికి పరిగెత్తడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత తల్లి గొరిల్లా సింహంతో సినిమా రేంజ్ లో తలపడుతుంది. గొరిల్లా కున్న శక్తితో సింహాన్ని రెండుసార్లు పైకి లేపి కిందికి విసిరేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ సింహాన్ని అతి దారుణంగా గాయపరుస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే వీటిని చూసిన చాలామంది ఇది నిజమైన వీడియో కాదని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఆల్ఫావైల్డ్స్ అనే ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు. అయితే ఇది నిజమైన వీడియో కాదని.. ఎవరో కావాలని ఇలా AI ని వినియోగించి దీనిని రూపొందించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి ChatGPTలో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఇలాంటి వీడియోలు సృష్టించి మిలియన్ల వ్యూస్ సంపాదించుకుంటున్నారని కామెంట్లలో రాసుకొస్తునారు. మరి కొంతమంది అయితే వీడియో చాలా అద్భుతంగా ఉంది.. వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వారికి ధన్యవాదాలు అని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు..
