Huge King Cobra Video: వామ్మో.. ఇదేం పాము రా బాబు.. ఇలా ఉంది.. వీడియో..

Huge King Cobra Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను నదికి దగ్గరగా వదిలిపెడుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 12, 2025, 04:09 PM IST

Huge King Cobra Video Watch Here: స్నేక్ క్యాచర్స్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకుని పర్యావరణాన్ని కాపాడడంలో ముందుంటున్నారు. వారు ఎంతో రిస్క్ చేస్తూ పెద్ద పాములను సైతం ఎంతో సులభంగా పట్టుకొని సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో వదిలిపెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది వాటి కాటు బారిన పడి మరణించిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటిది అవి ప్రమాదకరమైన వాని తెలిసినప్పటికీ ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా వాటిని పట్టుకొని సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో వదిలిపెడుతున్నారు. తాజాగా కూడా ఇలా వదిలిపెడుతున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

చాలామంది అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములను చూసి భయపడి పారిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది స్నేక్ క్యాచెస్ అయితే ఎంత పెద్ద పాములనైనా సింపుల్గా పట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా పట్టుకొని వాటిని రెస్క్యూ చేస్తూ ఉంటారు. తాజాగా కూడా ఇలా రెస్క్యూ చేసిన ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో వైరంగా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. యువ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో సింపుల్‌గా ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాన్ని పట్టుకొని దానిని బంధించి.. ఒకచోటికి తీసుకెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. 

ఆ స్నేక్ క్యాచర్ నదికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతానికి వచ్చి.. అక్కడ ఓ సంచి లాంటిది విప్పడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, అందులోనే ఈ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ యువకుడు ఎంతో సింపుల్‌గా సంచిని విప్పి.. దానిని నదికి దగ్గరగా ఉన్న ఓ చిన్న కాలువ దగ్గర ఉంచడం మీరు చూడొచ్చు. అందులో నుంచి అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఓ పెద్ద నాగుపాము బయటికి వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలా బయటికి వెళ్తున్న ఆ పాము ముందుగా నీటిలోకి దిగడం మీకు కనిపిస్తుంది. 

ఆ పాము నీటిలోకి దిగి.. వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ఎంతో స్పీడుగా ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోతోంది. అయితే, ఈ పాముని చూస్తుంటే చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎంతో ప్రమాదకరమైనదిగా కూడా అనిపిస్తోంది. అయితే, ఇలాంటి పాములను చాలా అరుదుగా పట్టుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ పామును ఎవరు పట్టుకున్నారు కానీ.. దానిని పట్టుకుని రెస్క్యూ చేసిన స్నేక్ క్యాచర్ను అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.

