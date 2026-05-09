/Python Video: వామ్మో.. అమాంతం గాల్లో ఎగిరిన భారీ కొండ చిలువ.!. ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్.. వీడియో వైరల్..

Huge python jumps into the air ai generated video viral: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా పాములు , కొండ చిలువలకు చెందిన వీడియోలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం వీటిని బాగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములంటే భయంతో పారిపోయే వారంతా ఇప్పుడు వాటితో స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. నెట్టింట పాములు, కొండ చిలువల రకరకాల వీడియోలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒక భారీ కొండ చిలువ వీడియో నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ గా మారింది. కొండ చిలువకు చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా దట్టమైన అడవుల్లో, బండ రాళ్ల మధ్యలో ఉంటాయి. ఇది మనుషుల్నిలేదా జంతువుల్ని చుట్టుకుని ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేస్తాయి.
ఆ తర్వాత గుటుక్కున మింగేస్తాయి. అందుకు కొండ చిలువలకు చాలా డెంజర్ అని చెప్తారు. ఈ క్రమంలో ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. ఇటీవల టెక్నాలజీ పుణ్యామా అని ఏది నిజమైన వీడియోనో లేదా మరేంటీ ఫెక్ వీడియోనో కూడా అస్సలు తెలియని సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ఏఐ వచ్చిన తర్వాత రోజు బోలేడు వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ఒక భారీ కొండ చిలువ ఒకటి గాల్లో అమాంతం ఎగిరిసింది. కొంచెం దూరం అలానే ప్రయాణించింది. అచ్చం నిజమైన కొండ చిలువలా చూడాటానికి కన్పిస్తుంది. నెటిజన్లు అది ఫెక్ వీడియో అని, ఏఐజనరేటేడ్ వీడియో అని కొట్టిపారేస్తున్నారు.
అసలుకొండ చిలువ చాలా బరువుగా ఉంటుంది. దానికి కొంచెం దూరం పాకడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అలాంటిది గాల్లో ఎగరడం అసాధ్యమని ఇది పక్కా లేదా ఏఐ జనరేటెవ్ వీడియో అని నెటిజన్లు అంటున్నారు. మరికొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం ఈ ఏఐ వీడియోలతో వచ్చిదేముందని ఇలాంటి పనుల్ని కొట్టి పారేస్తున్నారు.