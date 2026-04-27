Python Video: ఓర్నాయనో.. నడి రోడ్డుమీద కుప్పల కొద్ది గుడ్లు పెట్టిన భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Huge python laying eggs while crossing on road video: సోషల్ మీడియాలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు నిత్యం వైరల్ గా మారుతాయి. వీటిని చూసేందుకు నెటిజన్లు సైతం ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. అందుకే ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే తమఫోన్లలో రికార్డు చేసి మరీ వాటిని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తారు. నిత్యం కోబ్రాలకు చెందిన అరుదైన వీడియోలు వార్తలలో ఉంటాయి. కొండ చిలువలు చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. అవి దాడి చేశాయంటే ఊపిరాడకుండా చేసి ఎదుటి వాళ్లను అమాంతం మింగేస్తాయి. ఇలాంటి కొండ చిలువలు ఎక్కువగా అమెజాన్ పరివాహ ప్రాంత అడవుల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఈ క్రమంలో కొండ చిలువల దాడుల వల్ల చాలా మంది భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. అడవుల్లో, పెద్ద పెద్ద కొండలలో కొండ చిలువలు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ అనేది నడి రోడ్డుమీదకు వచ్చింది. అది కాస్త గుడ్లను పెట్టుకుంటూ రోడ్ ను క్రాస్ చేసింది.
రోడ్డును దాటుతుండగా కొండ చిలువ కుప్పలు తెప్పలుగా గుడ్లను పెట్టింది. అవన్ని రోడ్డు మీద పడటంతో భారీగా ట్రాపిక్ జామ్ అయ్యింది. దీంతో అక్కడున్న వారు ఈ కొండ చిలువ పెట్టిన గుడ్లను అక్కడి నుంచి డబ్బాలలో మరో చోటకు మార్చారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీయగా అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
Read more: Video Viral: హైదరాబాద్లో అరాచకం... సైకిల్ ట్రాక్ పై యువతి వెళ్తుండగా లుంగీపై వ్యక్తి అలా చేస్తూ.. వీడియో వైరల్..
మరోవైపు సమ్మర్ లో ఎండల నుంచి బైటపడేందుకు కొండ చిలువలు అడవుల నుంచి చల్లగా ఉంటుందని జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. అవి చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలు, చెట్లపొదలు, రబ్బర్ వంటి వాటిలో నక్కిదాక్కుంటాయి. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.