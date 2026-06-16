Huge rock python climbing tree in forest trending video: ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు వీటిని ఆసక్తిగా గమనించి మరీ వీడియోలను వైరల్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కోబ్రాలు, కొండ చిలువల వీడియోలు నిత్యం ట్రెండింగ్ గా మారుతున్నాయి. ఒకప్పుడు పాముల్ని, కొండ చిలువల్ని చూసి పారిపోయిన వారంతా ఇప్పుడు ధైర్యంతో వాటిని తమ ఫోన్లలొ రికార్డు చేసి మరీ రీల్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది స్టంట్ లు కూడా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలతో కొన్నిసార్లు వారు డెంజర్ లో కూడా పడుతున్నారు.
కోబ్రాలు తమ విషంతో అవతలి జీవులపై దాడి చేస్తాయి. కొండ చిలువలు అమాంతం శరీరంను చుట్టుకుని మరీ గాలి ఆడకుండా చేసి, ఎముకల్ని నుజ్జు నుజ్జు చేసి ఎదురుగా ఉన్నది మనిషి అయిన జంతువులు అయిన మింగివేస్తాయి. కొండ చిలువలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. అవి 8 అడుగుల నుంచిర 18 అడుగుల వరకు ఉంటాయి.
కొన్ని కొండ చిలువలు 15కేజీల నుంచి 30 కేజీల వరకు కూడా బరువుంటాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ ఒకటి అడవిలో చెట్టును జెట్ స్పీడ్ లో ఎక్కేస్తుంది. అది ఏం చక్కా చెట్టును తొలుత చుట్టుకుంది. ఆతర్వాత తన తోకను ఆధారం చేసుకుని మెల్లగా చెట్టు చుట్టు తిరుగుతూ పైకి వెళ్లింది.
కళ్లు మూసి తెరిచేలోపు చెట్టుపైకి అమాంతం భారీ కొండ చిలువ చాకచక్యంగా ఎక్కేసింది. నార్మల్ గా చాలా మంది కొండ చిలువలు చాలా బలంగా ఉంటాయి.అవి చెట్టులు ఎక్కలేదని భావిస్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం నిటారుగా ఉన్న చెట్టుపైకి కొండ చిలువ ఎంతో సునాయసంగా ఎక్కేసింది.
కనీసం కింద పడకుండా అది చెట్టును బలంగా చుట్టుకుని మరీ పైకి ఎక్కింది.ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి నెట్టింట పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్.. కొండ చిలువ ఏంట్రా మావో ఇంత స్పీడ్ గా చెట్టు ఎక్కుతుందని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.