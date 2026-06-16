Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Python Video: వామ్మో.. ఇదేందిరా సామీ.. జెట్ స్పీడ్‌లో కొండ చిలువ చెట్టు ఎక్కడం ఎప్పుడైనా చూశారా..?.. అరుదైన వీడియో..

Python Video: వామ్మో.. ఇదేందిరా సామీ.. జెట్ స్పీడ్‌లో కొండ చిలువ చెట్టు ఎక్కడం ఎప్పుడైనా చూశారా..?.. అరుదైన వీడియో..

Giant python climbs tree: అడవిలో ఉన్న భారీ చెట్టును చుట్టుకుంటూ కొండ చిలువ పాక్కుంటూ పై వరకు ఎక్కేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 16, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:55 PM IST
Python Video: వామ్మో.. ఇదేందిరా సామీ.. జెట్ స్పీడ్‌లో కొండ చిలువ చెట్టు ఎక్కడం ఎప్పుడైనా చూశారా..?.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: python(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Python Video: వామ్మో.. ఇదేందిరా సామీ.. జెట్ స్పీడ్‌లో కొండ చిలువ చెట్టు ఎక్కడం ఎప్పు
Python Video20 min ago
2
Jangaon teacher1 hr ago
3
Tecno Spark 50 Pro1 hr ago
4
Amazon Smartchoice Days1 hr ago
5
Redmi Turbo 51 hr ago