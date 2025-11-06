English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Huge Snake Video: వామ్మో జర్రుంటే.. అమ్మాయిని మొత్తం ఆ పాము మింగేసేది.. వీడియో..

Huge Snake Rare Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతి పాముతో ఆడుతున్న దృశ్యా లు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను భయాందోళనకు గురిచేశాయి. ఈ వీడియోలో ఆ పాము ఒక్కసారిగా ఉన్నట్టుండి యువతిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 6, 2025, 08:16 PM IST

Huge Snake Rare Video: ప్రస్తుతం చాలామంది పెంపుడు కుక్కలతో పాటు పాములను కూడా ఎంతో సులభంగా పెంచుకుంటున్నారు. అత్యంత విషపూరితమైన పాములను సైతం పెంచుకొని వాటికి సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. కొంతమందైతే ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాములను సైతం ఇంట్లోనే సులభంగా పెంచుకుంటున్నారు. గతంలో పరిశోధన శాలల్లో మాత్రమే ఈ పాములను పెంచేవారు.. అయితే, ఇప్పుడు ఇళ్లలో కూడా ఎంతో సులభంగా పెంచేసుకుంటున్నారు. ఇలా పెంచుకుంటున్న పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను అప్పుడప్పుడు చాలామంది యజమానులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా కూడా ఇలాంటి వీడియోని వైరల్‌గా మారింది. 

ఈ వీడియోలో ఒక యువతి తన పెంపుడు పాముతో ఇంటి ముందు ఉన్న పచ్చని గ్రౌండ్‌లో కూర్చుని ఉండడం కనిపిస్తుంది. ఇదే సమయంలో తన పక్కనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఓ నల్లని పాము కూడా కనిపించి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఆ యువతి నెమ్మదిగా ఆ పాముపై చేతులు వేసి.. వీడియోకు ఫోజు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అలాగే ఆ యువతి అత్యంత భారీ ఆ పాము పై చేతివేసి అటు ఇటు అనడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. చివరగా ఆ పాము ఒక్కసారిగా ఆ యువతిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇది గమనించిన ఆ యువతి అక్కడి నుంచి ఎంతో స్పీడుగా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసింది. 

దాడి చేసేందుకు వస్తున్న ఆ పామును గుర్తించి యువతి వెంటనే ఫోన్ కిందపడేసి అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంది. అయితే, యువతి అలాగే అక్కడే ఉంటే తప్పకుండా తనపై దాడి చేసే అవకాశాలు ఉండేది. అంతేకాకుండా కేవలం కొన్ని క్షణాల్లోనే ఆ యువతిని ప్రమాదకరమైన భారీ మింగేసి ఉండేదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములను పెంచుకునే క్రమంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తని పాటించాల్సి ఉంటుందని వారంటున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన ఘటన బ్రెజిల్ లోని జరిగినట్లు సమాచారం.

 
 
 
 
 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా భయపడిపోయారు. సడన్‌గా ఆ పాము ఉన్నట్టుండి యువతిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే బీట్రిజ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోకు కామెంట్లు కూడా చేశారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Huge Snake VideoHuge Viper Snake VideosHuge Snake Viral VideoHuge Snake Videos

