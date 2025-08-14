English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King Cobras Video: వామ్మో.. ఒకేచోట వందలాది కింగ్ కోబ్రా పాములు.. సంచలన వీడియో వైరల్..!

Hundreds Of King Cobras Video: ఒకే నది నడి ఒడ్డున వందలాది పాములు సేద తీరుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో వందలాది నాగుపాములతో పాటు వాటి గుడ్లను కూడా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియోని ఇప్పుడే చూడండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 14, 2025, 08:47 PM IST

King Cobras Video: వామ్మో.. ఒకేచోట వందలాది కింగ్ కోబ్రా పాములు.. సంచలన వీడియో వైరల్..!

Hundreds Of King Cobras Video Watch Now: ప్రకృతిలో ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు ఉంటాయని మనందరికీ తెలుసు.. ఒక్కొక్కసారి వాటిని చూసినప్పుడల్లా మనకు ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. అలాంటి అద్భుతమైన అరుదైన దృశ్యాలే అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి దృశ్యమే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. సాధారణంగా కొంతమంది వీడియోల్లో ఒకే పాము చూస్తేనే భయపడిపోతూ ఉంటారు.. కానీ ఒకేచోట వందలాది కింగ్ కోబ్రా పాములు గుమికూడి ఉన్న వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది..ఈ సంఘటన ప్రకృతిలోని మాతృ ప్రేమకు, వాటి సంరక్షణకు అద్దం పడుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ నది తీరంలో పచ్చని గడ్డి మధ్యలో నలువైపుల ఎన్నో కింగ్ కోబ్రా పాములు తమ పడగలను విప్పి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. అంతేకాకుండా అక్కడే పాముకు సంబంధించిన గుడ్లను చూడొచ్చు. అయితే ఆ పాములు తమ గుడ్లను కాపాడుకోవడానికి ఇలా గుమిగూడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో మధ్య మధ్యలో చిన్న గుడ్లు ఉండడమే కాకుండా చిన్నచిన్న పిల్లలు కూడా వీడియోలో ఎంతో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే అక్కడక్కడ కొన్ని భారీ కింగ్ కోబ్రాలు కూడా గమనించవచ్చు..

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోకు  'కింగ్ కోబ్రా ఆన్ డ్యూటీ' అనే క్యాప్షన్ పెట్టి యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేశారు. పేరుకు తగ్గట్లు గాని పాములు వాటి పిల్లలకు జన్మనిచ్చే గుడ్లను రక్షించడానికి విధినిర్వహణలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు ఈ శీర్షిక అర్ధాన్ని అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా మానవులే కాకుండా.. పాములలో కూడా తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఎంతో గొప్పదని ఈ వీడియో చూపిస్తోంది.. ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో ఒకటైన కింగ్ కోబ్రా జాతి కూడా తమ పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి ఎలాంటి సాహసానికైనా సిద్ధమవుతుందని ఈ దృశ్యాలు రుజువు చేస్తున్నాయి..

ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో రాసుకు వస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియో చూసి తల్లి ప్రేమ గురించి ఎంతో గొప్పగా కామెంట్లలో అభివర్ణిస్తే.. మరి కొంతమంది వీడియో చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెబుతున్నారు. ఇక ఇంకొంతమంది అయితే ఈ వీడియో నిజమైంది కాదని.. AI సృష్టించిన వీడియో అని చెబుతున్నారు.. ఈ వీడియోను క్లియర్ గా గమనించి చూస్తే మీకు కూడా AI సృష్టించిన వీడియో అని అర్థమవుతుంది. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులందరినీ ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

