English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venom King Cobra Video: అమ్మ బాబోయ్.. ఆకలితో ఉన్న కింగ్ కోబ్రా.. మరో పాముని ఎలా తింటుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Venom King Cobra Eating Snake Video Watch: ఓ ఆకలితో ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా.. చనిపోయిన కొండచిలువను తింటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 12, 2025, 02:26 PM IST

Trending Photos

Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Mirai Surprise: మిరాయిలో తెలుగు స్టార్ హీరో ప్రభాస్.. ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయిన సర్ప్రైజ్…
5
Mirai movie review
Mirai Surprise: మిరాయిలో తెలుగు స్టార్ హీరో ప్రభాస్.. ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయిన సర్ప్రైజ్…
Venom King Cobra Video: అమ్మ బాబోయ్.. ఆకలితో ఉన్న కింగ్ కోబ్రా.. మరో పాముని ఎలా తింటుందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Venom King Cobra Eating Snake Video Watch Here: టెక్నాలజీలో ప్రపంచం శరవేగంతో దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాను అయితే చదువురాని వారు కూడా ఎంతో సులభంగా ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా చాలా చక్కగా యూట్యూబ్‌లో వీడియోలను చూస్తూ ఉన్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయ్యే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ వీడియోను తప్పకుండా చూస్తూ.. ఉన్నారు. కొంతమంది అయితే జంతువులకు  సంబంధించిన వీడియోలతో పాటు పాముల షార్ట్ వీడియోలను కూడా చాలామంది ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్‌గా చూస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే అప్పుడప్పుడు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. తాజాగా కూడా ఓ పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో హల్చల్ సృష్టిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ఆకలితో ఇతర పామును తినేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వీడియోనే వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో ముందుగా పాములను పెంచుతున్న ఒకరు చనిపోయిన ఒక పామును డబ్బాలో ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ముందు ఉంచడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పామును చూసి కింగ్ కోబ్రా నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి దానిని వేటాడేందుకు ముందుకు ముందుకు రావడం మీరు గమనించవచ్చు. దీనిని గమనించిన ఆహారం పెట్టే వ్యక్తి ఆ చనిపోయిన పాములు పైకి లాగడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇలా కొద్దిసేపు ఆ పాముతో సరదాగా ఆడుకొని.. చివరకు ఆ వ్యక్తి చనిపోయిన పాములు దానికి ఆహారంగా వేశాడు. 

ఈ వీడియోలో ఆ వ్యక్తి ఆహారంగా వేసిన పాములు కింగ్ కోబ్రా ఏమాత్రం తోటి పామని గమనించకుండా దాని తలభాగాన్నిపట్టి నెమ్మదిగా తినడం ప్రారంభించింది. దీంతో ఈ వీడియో ఎండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. సాధారణంగా మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రాలతో పాటు అత్యంత పెద్ద ప్రమాదకరమైన నాగుపాములు చిన్న చిన్న కొండచిలువలపై దాడి చేసి వాటిని మాత్రమే చంపుకుని తింటాయట. లేదంటే ఇతర పాములపై దాడి చేసి వాటిని వాటిని తింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఆ యువకుడు ఆ కింగ్ కోబ్రాకి చనిపోయిన పామును ఆహారంగా వేసారని కొంతమంది నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ వీడియోను చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. సాధారణంగా పాములు, ఇతర జాతికి సంబంధించిన పాములను తినడమేంటని.. సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Venom King CobraKing Cobra VideoCobra VideoCobra video virallatest video

Trending News