Video Viral: ద్యావుడా.. సిలిండర్ సాధించిన భర్తకు ఆరతితో గ్రాండ్ వెల్ కమ్.. ఫన్నీ వీడియో వైరల్..

Husband finally brings lpg gas cylinder to home funny video: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం సిలిండర్ ల కొరత గురించి జనాలు తెగ టెన్షన్ పడిపోతున్నారు. బుకింగ్ చేసిన కూడా రోజులు గడుస్తున్న సిలిండర్ మాత్రం రావడంలేదు. దీంతో జనాలు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా సిలిండర్ ల కొరతపై అనేక విధాలుగా ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కావాలని కొరత ఉందని రూమర్స్ వైరల్ చేస్తున్నారని అంటున్నారు. కొంత మంది డీలర్లు కావాలని రెస్పాండ్ కావట్లేదని అంటున్నారు.
ఇక డీలర్ దుకాణాల ముందు సిలిండర్ ల క్యూలు మాత్రం కిలోమీటర్ల కొద్ది ఉంటున్నాయి.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సిలిండర్ ల కొరతపై అనేక ఇళ్లలో ఫన్నీగా వీడియోలు రికార్డు చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. తాజాగా..ఇలాంటి వీడియోలు నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
సోషల్ మీడియాలో సిలిండర్ లపై రకరకాల మీమ్స్ లు , వీడియోలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఒక భర్త సిలిండర్ తెవడానికి వెళ్లాడు. అదేదో పెద్ద యుద్దం చేసినట్లు రోజంతా పాపం అక్కడే ఉన్నారు. చివరకు ఎలాగోలా సిలిండర్ తో తన ఇంటికి వచ్చాడు. ఇక సిలిండర్ ఇంటికి తెచ్చిన భార్యకు పెద్ద మల్ల యుద్దం గెల్చిన వాడిలాగ్రాండ్ గా వెల్ కమ్ చెప్పింది. సిలిండర్ కు మంగళారతి ఇచ్చింది. తన భర్తను ప్రేమతో ఇంటికి ఆరతి ఇచ్చివెల్ కమ్ చెబుతూ సర్ ప్రైజ్ చేసింది.
Read more: Video Viral: కరువుకు కేరాఫ్గా మారిన కొత్త జంట.!. ఏకంగా పీటల మీదనే గాఢంగా హత్తుకుని.!. వీడియో వైరల్..
ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తానికి సిలిండర్ ను సాధించాడ్రా బాబోయ్.. అంటూ అతనిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మరీ సిలిండర్ ఈ సిట్యువేషన్ లో దొరకడం మాటలు కాదని మరికొంతమంది ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.