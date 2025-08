Husband found with his girl friend at hotel in uttar pradesh: ఇటీవల కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు.. తమ భర్తలకు తెలియకుండా ఎఫైర్ లు పెట్టుకుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యలకు తెలియకుండా సీక్రెట్ యవ్వారాలు నడిపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. తమ బాగోతాలకు అడ్డుగా వస్తే.. భార్య భర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపుకునేందుకు, సుపారీ ఇచ్చి చంపించేందుకూడా వెనుకాడటంలేదు. ఈక్రమంలో ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా ప్రస్తుతం యూపీలోని హపూర్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

ఈ వీడియోలో.. హపూర్లో ఉంటున్న వివాహితకు తరచుగా తన భర్త సీక్రెట్ గా ఫోన్ లో మాట్లాడటం గమనించింది. ఆఫీస్ అని చెప్పి గంటల కొద్ది ఆలస్యం వస్తున్నాడు. దీంతో భర్త ఏదో వెలగ పెడుతున్నాడని భార్యకు అనుమానం వచ్చింది. తన వాళ్లను దీనిపై పనిచేయాలని పురామాయించింది. మహిళ అనుమానించింది నిజమైంది. అతను తరచుగా ఒకయువతిని కలుసుకుంటున్నట్లు ఆమెకు తెలిసింది.

Wife did surgical strike when husband was having Dal Makhani at a restaurant with his female friend in Hapur, UP. Husband ran away but the poor GF was brutally assaulted by the wife and her goons.

