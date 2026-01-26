English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chinese wife divorce to husband: చైనాలో ఒక భర్త చేసిన పని ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.  ఇన్నాళ్ల వివాహబంధాన్ని దీని కోసం బ్రేక్ చేసుకొవడం ఏంటని ఫైర్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ  ఘటన సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్  చేస్తుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 03:58 PM IST
  • చైనాలో వెరైటీ డైవర్స్ కేసు..
  • నెట్టింట వైరల్..

Husband gives divorce to wife over bald head in china:  ఇటీవల కొంత మంది భార్య భర్తలు పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండటం కంటే ఒకర్నిమరోకరు హత్యలు చేసుకొవడం, సుపారీలు ఇచ్చి దారుణాలకు పాల్పడటం వంటివి చేస్తున్నారు. ఏ ఒక్కరు కూడా ఒకరికి మరోకరు తీసిపోకుండా ఉంటున్నారు. వీరివల్ల చాలా మంది అసలు పెళ్లిళ్లు అంటేనే భయపడి దూరంగా పారిపోతున్నారు. మొత్తంగా  భార్యభర్తలు అంటే కష్టసుఖాల్లో ఒకరికి మరోకరు తోడుగా ఉండటం అని చెప్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం ఏ చిన్న కష్టం వచ్చిన కట్టుకున్న వాళ్లను వదిలేయడానికి ఏ మాత్రం వెనుకావడటంలేదు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన చైనాలో చోటు చేసుకుంది.

చైనాలో ఒక దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తన కొన్ని  హెనాన్ ప్రావిన్స్‌కు చెందిన లీ (36) అనే మహిళకు 16 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. కొన్నిరోజులు వీరి కాపురం సజావుగానే సాగింది. అయితే.. రెండెళ్ల క్రితం లీకి విటిలిగో అనే వ్యాధి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఆమె జుట్టు ఊడిపోవడం వంటివి జరిగాయి. దీంతో ఆమెకు క్రమంగా బట్టతల వచ్చింది.

ఈ క్రమంలో భార్యకు అండగా ఉండాల్సిన భర్త కాస్త ఆమెపట్ల వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. తరచుగా గొడవలు పడి, అసహ్యించుకునే వాడు. కనీసం ఆస్పత్రుల్లోకి కూడా తీసుకెళ్లకుండా భార్యను అశ్రద్ద చేసి, వేధింపులకు పాల్పడేవాడు. మొత్తంగా అతను చికిత్స కూడా చేయకుండా మానసికంగా హింసించేవాడు. మరికొంత ఒత్తిడికి గురైన లీ.. ఇటీవల భర్త విడాకులు డిమాండ్ చేశాడు.

ఆమె పిల్లలను కూడా ఆమె నుంచి  లాక్కుని మరీ ఆమెపట్ల మరింత క్రూరంగా ప్రవర్తించాడు.ఈ ఘటనపై లీ... సోషల్ మీడియాలో తన బాధను పంచుకుంది. కనీసం భర్త పేరును తీసుకొవడంకు ఆమె ఇష్టపడలేదు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై చాలా మంది నెటిజన్లు లీ పట్లు సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే క్రమంలో ధైర్యంగా ఉండాలని కూడా చెబుతున్నారు.

 

