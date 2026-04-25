Viral Video: కాకి రాలేదని ఆందోళన.. చివరికి కాకిని కొని తెచ్చి మరీ పిండం తినిపించారు! వీడియో ఇదే..

Buying A Crow For Rituals Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. కాకి చనిపోయిన వారి పిండం ముట్టకపోతే.. వారి కుటుంబ సభ్యులు కాకిని కొనుగోలు చేసి మరి ఆ పిండాన్ని తినిపించారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 25, 2026, 03:02 PM IST

Business Ideas: రూ.10పెట్టుబడి.. రూ.90 లాభం..గాజుల వ్యాపారంలో కాసుల వర్షం.. ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నTOP 5 Business Ideas ఇవే..!!
8
Business Ideas in Telugu
Business Ideas: రూ.10పెట్టుబడి.. రూ.90 లాభం..గాజుల వ్యాపారంలో కాసుల వర్షం.. ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నTOP 5 Business Ideas ఇవే..!!
Ketika Sharma Photos: కుర్రాళ్ల గుండెల్లో సెగలు పుట్టిస్తున్న ఢిల్లీ భామ..బూరె బుగ్గల వయ్యారి గ్లామర్ ఫీస్ట్!
7
Ketika Sharma
Ketika Sharma Photos: కుర్రాళ్ల గుండెల్లో సెగలు పుట్టిస్తున్న ఢిల్లీ భామ..బూరె బుగ్గల వయ్యారి గ్లామర్ ఫీస్ట్!
Tirumala Donation: తిరుమల శ్రీవారికి ఒకే రోజు కానుకల వెల్లువ.. ఏడు బంగారు పతకాలు
5
tirumala
Tirumala Donation: తిరుమల శ్రీవారికి ఒకే రోజు కానుకల వెల్లువ.. ఏడు బంగారు పతకాలు
DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో బంపర్ న్యూస్.. DA మరో 3శాతం పెరిగే ఛాన్స్..!!
5
7th Pay Commission
DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో బంపర్ న్యూస్.. DA మరో 3శాతం పెరిగే ఛాన్స్..!!
 Buying A Crow For Rituals Video Watch: నగరంలోని ఒక వింతైన, నమ్మశక్యం కాని ఘటన చోటుచేసుకుంది.. సాధారణంగా ఎవరైనా మరణించినప్పుడు వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని.. పితృదేవతల ఆశీస్సులు ఉండాలని హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం 11 రోజు లేదా పెద్దకర్మ రోజున పిండ ప్రదానం చేయడం ఆనవాయితీ.. ఆ పిండాన్ని కాకులు వచ్చి ముడితే.. మరణించిన వారి ఆత్మ శాంతించిందని.. వారి కోరికలు లేకుండా వెళ్లాలని కుటుంబ సభ్యులు భావిస్తారు. అయితే తాజాగా హైదరాబాద్ లోని ఓ కుటుంబంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో కాకులు పిండాన్ని ముట్టుకోకపోవడంతో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ ఘటన చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతున్నారు. అసలు ఏం జరుగుంటుంది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇటీవల ఒక కుటుంబంలో పెద్ద మరణించడంతో నగర శివారులోని ఒక ప్రాంతంలో దహన సంస్కారాలు అనంతరం కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. సాంప్రదాయం ప్రకారం పిండాన్ని ఆరు బయట ఉంచి.. కాకుల కోసం కుటుంబ సభ్యులందరూ భక్తితో వేసి చూసారు. గంటలు గడుస్తున్న ఒక్క కాకి కూడా ఆ దరిదాపుల్లోకి రాకపోవడంతో ఆ కుటుంబంలో ఆందోళన మొదలైనట్లు సమాచారం.. పిండం ముట్టకపోతే ఏదో కీడు జరుగుతుందని భావించిన వారు తీవ్ర ఆవేదనకు లోనయ్యారు..

కాకులు రాకపోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఒక వింత నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎలాగైనా పిండాన్ని కాకితో తినిపించాలని నిశ్చయించుకున్న వారు.. నగరంలోని పక్షులను విక్రయించే వారిని సంప్రదించి ఏకంగా ఒక కాకిని కొనుగోలు చేసి అక్కడికి తీసుకువచ్చారట.. ఆ కాకిని పిండం వద్దకు తీసుకెళ్లి.. అది ఆహారాన్ని ముట్టేలా చేశారు. ఆ తర్వాతే వారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారని సమాచారం. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

 
 
 
 
 

ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని అక్కడ ఉన్న ఎవరో మొబైల్‌లో చిత్రీకరించి.. సోషల్ మీడియాలో వదిలారు.. అంతే అది కాస్త వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభించింది. ఇది చూసిన వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. పూర్వీకుల పట్ల ఉన్న భక్తి, గౌరవం వల్లే వారు అలా చేశారని కొందరు కామెంట్లు రాస్తుంటే.. మరికొందరైతే దెయ్యం రాకపోతే దెయ్యాన్ని కొంటారా అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది కాకిని విక్రయించిన వారి కొత్త బిజినెస్ చాలా బాగుంది అని కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.

Also Read: Child Acid Drink: తోటి కోడళ్ల పంచాయితీ.. బాలుడితో యాసిడ్‌ తాగించిన తోటి కోడలు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

