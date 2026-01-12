Husband and Wife Case: నన్నే ఇంటి లెక్కలు అడుగుతావా..?.. భర్తను కట్టుకున్న భార్య ఏంచేసిందంటే..?

Married woman files case on her husband over money controversy: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు వివాహ బంధానికి మాయని మచ్చగా మిగులుతున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా భార్యభర్తల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని వేధిస్తుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని వేపుకుని తింటున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి వారి వల్ల చాలా మంది యువతీ, యువకులు అసలు పెళ్లంటేనే భయంతో పారిపోతున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రతి చిన్న విషయాలను పెద్దది చేసుకుని ఇటీవల చాలా మంది డైవర్స్ ల వరకు వెళ్లిపొతున్నారు. ఇటీవల అమెరికాలో ఉంటున్న ఒక జంట చేసిన పని సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.
భారత్ కు చెందిన టెకీ జంట 2026 లో పెళ్లి చేసుకున్నారు.ఆ తర్వాత అమెరికాకు వెళ్లిపోయారు. వీరికి 2019లో ఒక కొడుకు జన్మించాడు. కొన్నిరోజులు కాపురం బాగా సాగిన కూడా ఇద్దరి మధ్య డబ్బుల విషయంలో గొడవలు వచ్చాయి. దీంతో భర్తతో వివాదం కారణంగా బిడ్డతో సహా భార్య భారత్ కు తిరిగి వచ్చేసింది.
అప్పటి నుంచి భర్తతో కలిసి ఉండటం లేదు. జనవరి 2022లో భర్త ఆమెకు లీగల్ నోటీసులు పంపి తనతో కలిసి జీవించాలని డిమాండ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆమె కొన్ని రోజుల తర్వాత భార్య తన భర్త తోపాటు అతని కుటుంబంపై 498A కేసు పెట్టింది. తనను అత్తింటి వారు మానసికంగా వేధిస్తున్నారని కేసు పెట్టింది. ఈ క్రమంలో వీరి రచ్చ కాస్త సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లింది.
ఈ కేసును విచారించిన సుప్రీం కోర్టు తాజాగా తీర్పు వెలువరించింది. ఇంటి ఖర్చుల లెక్కలు అడగడాన్ని నేరపూరిత క్రూరత్వంగా భావింతచలేదమి ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. అంతే కాకుండా.. ఇద్దరి మధ్య వ్యక్తిగత కక్షలను పరిష్కరించడానికి సెక్షన్ 498A వంటి చట్టాన్ని ఉపయోగించరాదని సదరు మహిళకు కోర్టు చివాట్లు పెట్టింది.
కానీ ఆమె మాత్రం తనపై అత్తింటి వారు వేధింపులకు పాల్పడ్డారని, అంతేకాకుండా తన బరువు గురించి హేళనగా మాట్లాడారని వాదన విన్పించింది. అయితే.. సెక్షన్ 498Aను మాత్రం కోర్టు కొట్టివేయడంతో పాటు కేసును వాయిదా వేసింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
