English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Indigo plane model autos: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా... అచ్చం ఇండిగో ఫ్లైట్‌లాంటి ఆటో.. వీడియో వైరల్..

Indigo plane model autos: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా... అచ్చం ఇండిగో ఫ్లైట్‌లాంటి ఆటో.. వీడియో వైరల్..

Indigo flight row:  దేశ మంతట ఎక్కడ చూసి ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ రద్దు గురించి ప్రస్తుతం మాట్లాడుకుంటున్నారు. అయితే.. తాజాగా.. ఒక వ్యక్తి అచ్చం ఇండిగొ మోడల్ ఆటోను క్రియేట్ చేశాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 9, 2025, 08:08 PM IST
  • ఇండిగో మోడల్ ఆటో రచ్చ..
  • నెట్టింట వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Star Actress: ప్రభాస్ చాలా టెంప్టింగ్‌గా ఉన్నాడు.!.. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్..
7
Payal Rajput
Star Actress: ప్రభాస్ చాలా టెంప్టింగ్‌గా ఉన్నాడు.!.. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్..
8th Pay Commission Latest Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
Gold Price Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం-వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..!!
7
Gold Rate Today
Gold Price Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం-వెండి ధరలు.. డిసెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి..!!
Kuja Transit: ధనుస్సు రాశిలో కుజుడి ప్రవేశం.. ఈ 6 రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..
8
Mangal Gochar 2025
Kuja Transit: ధనుస్సు రాశిలో కుజుడి ప్రవేశం.. ఈ 6 రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం..
Indigo plane model autos: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా... అచ్చం ఇండిగో ఫ్లైట్‌లాంటి ఆటో.. వీడియో వైరల్..

Indigo flight model autos enters in to market video: దేశ మంతట కూడా ఇండిగో విమానాల రద్దుతో జనాలు తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మన దేశంలో మాత్రమే కాకుండా.. ఇతర దేశాల టూరిస్టులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. చాలా మంది ఉద్యోగాలు, పెళ్లిళ్లు, శబరిమలకు వెళ్లాల్సిన వారు ఎక్కడికక్కడే విమానాశ్రయాల్లోనే నిలిచిపోయారు. ఇండిగో సిబ్బంది సింపుల్గా తమ విమానాలలో టెక్నికల్ సమస్యలు అంటూ ప్రకటించారు. దీంతో జనాలు ఆవేశంతో ఊగిపోయారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కేంద్రం సీరియస్ కావడంతో ఇండిగో దిద్దుబాటు చర్యలకు దిగింది.దీనిపై ప్రధాని మోదీ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. నిబంధనలు అనేవి ప్రజలకు మేలుచేయాలే కానీ సమస్యలుగా మారకూడదని అన్నారు. ఇప్పుడిప్పుడు ఇండిగొ విమానలు మరల మునుపటిలా సమస్యలులేకుండా నడిపేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వ్యక్తి అచ్చం ఇండిగో లాంటి ఆటోను తయారుచేశాడు.

తన ఆటోకు అచ్చం ఇండిగో లాంటి డిజైన్ తో రెడీ చేశారు.  అంతే కాకుండా కేవలం 10, 20 రూపాయాల్లో ఇండిగో విమాన ప్రయాణం అంటూ కూడా అందర్ని తన ఇండిగో ఆటోలో ఎక్కాలని కూడా కోరాడు. మొత్తంగా ఈవీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. సదరు ఆటోవాలా క్రియేటివికి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

Read more: Pm Modi On Indigo Crisis: నియమాలు ప్రజలను వేధించడానికి కాదు.!. ఇండిగో ఫ్లైట్ల రద్దుపై ప్రధాని మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇండిగో విమానం ఎక్కలేని వారు కనీసం ఇండిగో  ఆటో అయిన ఎక్కాలని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోపై కొంతమంది ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ ఇజ్జత్ తీశారంటూ కూడా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Indigo flightindigo statusindigo flight statusindigo airlinesindigo cancelled flights

Trending News