Indonesian King Cobra Video Viral: తాజాగా ఇండోనేషియాకు రాజ నాగుకు తమ యజమాని పామును ఆహారంగా ఇస్తున్న దృశ్యాలు అందరినీ ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 29, 2025, 11:40 AM IST

King Cobra Video: కొండచిలువ పిల్లను అమాంతం మింగేస్తున్న రాజ నాగు.. వీడియో ఇదే!

Indonesian King Cobra Video Viral: ప్రకృతి ఒడిలో ఎన్నో వింతలతో పాటు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తరచుగా జంతువులతో పాటు పాములకు సంబంధించి ఎన్నో వీడియోలు మనం నిత్యం సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం.. నెటిజన్స్‌ కూడా వింతగా కనిపించే పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువగా ఆసక్తితో చూసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. తాజాగా రాజ నాగుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్‌ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన వీడియో వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో ఇండోనేషియాకు చెందిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆడ కింగ్ కోబ్రాకు యజమాని ఆహారాన్ని అందిస్తున్న దృశ్యాలు మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ పాము మరో ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ పిల్లలను ఆహారంగా తినడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ కింగ్‌ కోబ్రాలు కేవలం ఇతర జాతులకు సంబంధించిన పాములను మాత్రమే తింటూ ఉంటాయి. కాబట్టి అందుకే దాని యజమాని కొండచిలువ పామును ఎరగా వేయడం మీరు చూడొచ్చు. 

అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను క్లియర్‌గా చూస్తే.. ఈ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్‌ కోబ్రా ఎంతో కోపంగా ఉన్నట్లు కూడా మీరు చూడొచ్చు. అలాగే మరో పామును నోట్లో పట్టుకుని బుసలు కోడుతున్న దృశ్యాలు అందరినీ బయపెడుతున్నాయి. అయితే, ఈ పాము చేసే వింత శబ్ధం అన్ని పాములు చేసే దానికి చాలా భిన్నంగా ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో పాము కూడా ప్రమాదకరంగా శరీర ఆకృతిని కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియోను చూసిన కొంతమంది నెటిజన్స్‌ ఇలాంటి పాములను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ చూడలేదని.. ఇది చూడడానికి చాలా వింతగా ఉందని కామెంట్స్‌ కూడా చేస్తున్నారు. 

ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న పాము తన ఆహారాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ యజమాని దానితో ఆటలాడడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా అతను పాము నోట్లో ఉన్న ఆహారాన్ని అటూ ఇటూ లాగడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. చివరి పూర్తిగా ఆ యువకు పాముకు ఆహారాన్ని అందించడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో @ChandlersWildLife అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను ఇప్పటి వరకు 8 వేల మందికి పైగా లైక్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 

