English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra Video: ప్రాణాలు అంటే వీడికి లెక్కే లేదు.. ఏకంగా కింగ్ కోబ్రాని ముద్దు పెట్టేసుకున్నాడు.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Video: ప్రాణాలు అంటే వీడికి లెక్కే లేదు.. ఏకంగా కింగ్ కోబ్రాని ముద్దు పెట్టేసుకున్నాడు.. వీడియో ఇదే..

Venomous King Cobra Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలను ఇండోనేషియాకు చెందిన ఒక యువకుడు ముద్దు పెట్టుకున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 26, 2025, 03:35 PM IST

Trending Photos

Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
5
Liquor consumption
Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
5
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
King Cobra Video: ప్రాణాలు అంటే వీడికి లెక్కే లేదు.. ఏకంగా కింగ్ కోబ్రాని ముద్దు పెట్టేసుకున్నాడు.. వీడియో ఇదే..

Venomous King Cobra Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు ఎన్నో ప్రకార వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అందులో చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కొన్ని వీడియోలను చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఆందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు. అలాంటి వీడియోలో ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించినవే ఉంటాయి. తాజాగా కూడా ఓ పాము కు సంబంధించిన అత్యంత అరుదైన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. నిజానికి ఈ వీడియోలో ఏముంది? సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోవడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Add Zee News as a Preferred Source

మనం అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎన్నో చూసి ఉంటాం.. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వీటన్నిటికీ భిన్నంగా ఉంది. ఈ వీడియోలో ఓ యువకుడు ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా తలభాగం పై ముద్దు పెట్టాడు. ఇండోనేషియాలోని బండంగ్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన సాహబత్ ఆలం యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను ముద్దు పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 9 సెకండ్ల నిడివిగల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. 

వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. వీడియోలో ఒక యువకుడు అతడి చేతిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అతను ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆ పామును తన మూతి దగ్గరికి తీసుకురావడం కూడా గమనించవచ్చు. ఇలా నెమ్మదిగా అతను ఆ పామును తన ముఖం దగ్గరికి తీసుకువచ్చి..ముద్దు పెట్టేసాడు. ఈ దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్మార్ట్ ఫోన్స్‌లో చిత్రీకరించారు. ఇలా రికార్డు చేసిన వీడియోని సోషల్ మీడియాలో వదిలారు. ఇప్పుడు ఇది వైరల్‌గా మారింది..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ViralHog అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. దీనిని సోషల్ మీడియాలో ఏప్రిల్ 21వ తేదీ ఈ ఏడాదినే విడుదల చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 4 లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా 2000 మందికి పైగానే ఈ వీడియోను లైక్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే కొంతమంది ఈ వీడియోని చూసి ఆశ్చర్యపోయిన వారు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాములతో ఆటలాడే క్రమంలో తప్పకుండా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Venomous Cobra NewsCobra NewsViral videoLatest Viral VideoVenomous King Cobra Video

Trending News