Inland Taipan Snake Video:  ఇన్లాండ్ టైపాన్ పాము చాలా భయంకరంగా దాడి చేస్తుంది. ఇది భయంతో కూడా కాటు వేస్తుంది. దీని ఒక్కకాటు విషయంతో వంది మంది మనుషులు చనిపోతారు. అలాంటి పామును మరో పాము ఈజీగా నమిలేసింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 9, 2025, 08:57 PM IST
  • పాముల మధ్య భీకర పోరు..
  • వీడియో వైరల్..

Inland taipan attack eastern brown Snake video: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు తెగ వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్లు పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు వెరైటీగా ఉండే పాములు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీంతో నెటిజన్లు వీటిని విపరీతంగా వైరల్ చేస్తున్నారు.

అయితే.. ఆస్ట్రేలియాలో అత్యంత విషపూరీమైన పాముల్లో ఇన్లాండ్ తైపాన్ పాములు,  కింగ్ బ్రౌన్ పాములు అని చెప్పవచ్చు. ఇన్లాండ్ తైపాన్ పాము ఒక్క కాటుతో వంద మంది మనుషులు ఇట్టేచనిపోతారు.దీని విషయం మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ,రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది.

ఈ క్రమంలో ఇలాంటి భయంకరమైన ఇన్లాండ్ తైపాన్ పామును.. కింగ్ బ్రౌన్ పాము దాడి చేసి చంపేసింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.అడవిలో ఇన్లాండ్ తైపాన్ పాము చెట్లలో వెళ్తుంది. ఇంతలో దానికి ఎదురుగా కింగ్ బ్రౌన్ పాము అక్కడకు వచ్చింది.

ఇన్లండ్ తైపాన్ దాని మీదకు దాడికి ప్రయత్నించింది. ఇంతలో కింగ్ బ్రౌన్ చాకచక్యంగావెంటనే ఇన్లాండ్ తైపాను పామును ఒక్క ఉదుటున పట్టేసుకుంది. దాన్ని ఊపిరాడకుండా కర కర నమిలేసింది.

ఈ అరుదైన ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు. ప్రస్తుతం ఇది నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్.. పాము ఎంత డెంజర్ గా ఉందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

