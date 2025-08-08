English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tubata Restaurant: ఢిల్లీలో రెస్టారెంట్ నిర్వాకం.. సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారని నో ఫుడ్

Restaurant Stop Entry To Couple For Wearing An Indian Wear: సంప్రదాయ భారతదేశంలో సంప్రదాయ దుస్తులు ధరిస్తే నిషేధమా? హోటల్‌లో తినడానికి వెళ్తే అడ్డుకోవడంపై ఓ జంట తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ సంఘటన వైరల్‌గా మారింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Aug 8, 2025

Tubata Restaurant: ఢిల్లీలో రెస్టారెంట్ నిర్వాకం.. సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారని నో ఫుడ్

 Indian Ethnic Wear Not Allow: సంప్రదాయానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన భారతదేశంలో సంప్రదాయ వస్త్రధారణ చేయడం నేరమా? ప్రపంచం మొత్తం భారతీయుల వస్త్రధారణపై ప్రశంసలు కురిపించడంతోపాటు అనుకరిస్తుంటే స్వదేశంలో మాత్రం చేదు అనుభవం ఎదురవుతోంది. ఇప్పటికే పాశ్చాత్య దేశాల వస్త్రధారణ విచ్చలవిడిగా దేశంలో పెరిగిన నేపథ్యంలో భారత సంప్రదాయ వస్త్రాలు మూలకు చేరుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఓ రెస్టారెంట్ కూడా అదే ధోరణి అవలభించింది. సంప్రదాయ వస్త్రధారణ చేసిన భార్యాభర్తలను రెస్టారెంట్‌లోకి అనుమతించలేదు. అంతేకాకుండా ఆహారం అందించకుండా అడ్డుకుంది. ఈ సంఘటన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో చోటుచేసుకుంది. దేశం యావత్తు దిగ్భ్రాంతి గురి చేసే ఈ సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ సంఘటన వైరల్‌గా మారింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Honey Trap: 1, 2 కాదు ముగ్గురితో 80 ఏళ్ల తాత సరసాలు.. తీరా రూ.9 కోట్లు స్వాహా

ఢిల్లీలోని పితాంపుర మెట్రో స్టేషన్‌ సమీపంలో ఉన్న తుబాటా రెస్టారెంట్‌కు ఆగస్టు 3వ తేదీన భార్యాభర్తలు వచ్చారు. లోపలికి వెళ్లగా అక్కడి సిబ్బంది అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారని ఆ జంట ఆరోపించింది. ఇతరులను అనుమతించిన రెస్టారెంట్‌ నిర్వాహకులు తమను మాత్రం అడ్డుకున్నారని భార్యాభర్తలు ఆరోపణలు చేశారు. 'చిన్నపాటి దుస్తులు వేసుకుంటే మాత్రమే రెస్టారెంట్‌లోకి అనుమతిస్తాం. సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరిస్తే రానివ్వం' అని చెప్పినట్లు ఆ జంట వెల్లడించింది. వాళ్లు భారత సంస్కృతి సంప్రదాయాలను అవమానించడమే కాకుండా మహిళలను అవమానించారని భార్యాభర్తలు తెలిపారు. ఆరోపిస్తున్న భర్త టీ షర్ట్‌, ప్యాంట్‌ ధరించగా.. భార్య బంగారు వర్ణం కలిగిన కుర్తా సల్వార్‌ ధరించారు.

Also Read: Kavitha KTR Rakhi: కేటీఆర్‌కు కవిత రాఖీ కడుతారా? లేదా బద్ధ శత్రువులు అవుతారా?

తమకు జరిగిన అవమానాన్ని ఆ జంట వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ సంఘటనపై స్పందించిన ఢిల్లీ మంత్రి కపిల్‌ మిశ్రా సీఎం రేఖా గుప్తా దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సీఎం రేఖా గుప్తా ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించారని.. ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేసి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశించారని ఢిల్లీ మంత్రి కపిల్‌ మిశ్రా ‘ఎక్స్‌’లో తెలిపారు. ఇకపై రెస్టారెంట్‌ యాజమాన్యాలు వినియోగదారులకు ఎలాంటి నిషేధాజ్ఞలు విధించవని ప్రకటించారు. రెస్టారెంట్‌ నిర్వాహకులు సంప్రదాయ దుస్తులలో వచ్చే కస్టమర్లను అనుమతించేందుకు అంగీకరించినట్లు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా రాఖీ పండుగ రోజు భారతీయ దుస్తుల్లో వెళ్లే సోదరీమణులకు ప్రత్యేక రాయితీతో వంటకాలు అందిస్తారని ఢిల్లీ మంత్రి కపిల్‌ మిశ్రా ప్రకటించారు.

Also Read: Raksha Bandhan: మహిళలకు బంపర్‌ ఆఫర్‌.. హెల్మెట్ పెట్టు.. చీర పట్టు

ఈ సంఘటనపై తీవ్ర దుమారం రేపడంతో ఎట్టకేలకు తుబాటా రెస్టారెంట్‌ యజమాని నీరజ్‌ అగర్వాల్ స్పందించారు. ఆ జంట చేసిన ఆరోపణలను ఖండించారు. వాళ్లు చేసిన ఆరోపణలు అవాస్తవమని ప్రకటించారు. 'ఆ జంట టేబుల్‌ బుక్‌ చేసుకోలేదు. ఈ కారణంగా వారిని లోపలికి అనుమతించలేదు' అని వివరించారు. రెస్టారెంట్‌లో వస్త్రధారణపై ఎలాంటి పరిమితులు లేవని.. అందరికీ రెస్టారెంట్‌లోకి అనుమతి ఉందని తుబాటా రెస్టారెంట్‌ యజమాని నీరజ్‌ అగర్వాల్‌ వివరించారు.

ఢిల్లీ మంత్రి స్పందన

 

హోటల్ యజమాని వివరణ

బాధితుల ఆరోపణలు 

