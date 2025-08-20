English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diamond In Farm: మహిళా రైతుకు జాక్‌పాట్‌.. పొలంలో దొరికిన అత్యంత ఖరీదైన వజ్రం

Women Farmer Found Diamond In Farm And Get Rs 40 Lakhs: కాయాకష్టం చేసుకునే మహిళా రైతుకు జాక్‌పాట్‌ తగిలింది. పొలం పనులు చేసుకుంటున్న ఆమెకు వజ్రం లభించింది. దెబ్బకు లక్షాధికారి అయ్యింది. వైరల్‌గా మారిన ఈ సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చోటుచేసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 20, 2025, 10:57 PM IST

Trending Photos

Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
5
School Holiday Announced Again Tomorrow
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
Diamond In Farm: మహిళా రైతుకు జాక్‌పాట్‌.. పొలంలో దొరికిన అత్యంత ఖరీదైన వజ్రం

Women Farmer Found Diamond In Farm: పొలాన్ని నమ్ముకున్న రైతుకు.. కూలీలకు మూడు పూటలా ముద్ద దొరుకుతుంది. కాయాకష్టం చేసుకునే మహిళకు అదృష్టం వరించింది. పొలంలో పనులు చేస్తుండగా తళుకులీనుతున్న రాయి లభించింది. దాన్ని పరిశీలించి చూడగా అత్యంత ఖరీదైన వజ్రంగా తేలింది. వెంటనే ఆమె ఓ షావుకారి దగ్గరకు వెళ్లి ఇవ్వగా రూ.40 లక్షలకు అతడు కొనుగోలు చేశాడు. ఈ వార్త ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైరల్‌గా మారింది. వజ్రం లభించడంతో రాయలసీమ రతనాలసీమ అనే నానుడి నిజమని నిరూపితమైంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Phone Prices Drop: భారత ప్రభుత్వం ఈ ఒక్కటీ చేస్తే మొబైల్‌ ఫోన్లు సరసమైన ధరలకు

కర్నూలు జిల్లాలో వర్షాలకు రాళ్లు రత్నాలుగా మారుతాయని అందరికీ తెలిసిందే. తొలకరి జల్లుల నుంచి వర్షాకాలంలో రంగు రాళ్లు లభిస్తుంటాయి. రత్నగిరి, జొన్నగిరి అనే గ్రామాలు వజ్రాలు లభిస్తాయి. ప్రతి యేటా ఇక్కడి స్థానికులు వజ్రాలు ఏరుతూ భారీగా సంపాదిస్తున్నారు. తాజాగా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో ఓ మహిళ పంట పొలంలో పచ్చి మిర్చి పనులు చేస్తుండగా ఓ వజ్రం దొరికింది. దొరికిన వజ్రాన్ని జొన్నగిరి గ్రామానికి చెందిన ఓ వజ్రాల వ్యాపారి రూ.40 లక్షలు నగదు ఇచ్చి కొనుగోలు చేశాడు. కొనుగోలు చేసిన రాయి విలువ బహిరంగం మార్కెట్‌లో రూ.కోట్లలో పలుకుతుందని తెలుస్తోంది.

Also Read: Pakistan Cricketers: పాకిస్థాన్‌ క్రికెటర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? మనోళ్ల కన్నా తక్కువా.. ఎక్కువా?

గతంలో జొన్నగిరి గ్రామానికి చెందిన ఓ మహిళకు రూ.20 లక్షల వజ్రం దొరికింది. ఇప్పుడు రూ.40 లక్షల వజ్రం దొరకడంతో గ్రామంలో వజ్రాల అన్వేషణకు స్థానికులు పోటీపడుతున్నారు. మహిళలు కూలీ పనులు చేస్తుండగా ఎక్కువ వజ్రాలు దొరుకుతుండడ విశేషం. ఇక్కడ కూలీలు వజ్రాలపై అత్యంత శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో విలువైన వజ్రాలు దొరుకుతుండడంతో వజ్రాల అన్వేషణ వేగంగా జరుగుతుంది. దాదాపుగా 15 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు వజ్రాలు పంట పొలాల నుంచి బయటకు తేలికగా విలువైన రాళ్లు కనిపిస్తున్నాయి. రంగురంగుల రాళ్లు.. వజ్రాలుగా మారుస్తున్నారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ, పెండింగ్‌ డీఏలపై భారీ ఉద్యమం

వివరాలు గోప్యం
వజ్రాల కోసం అన్వేషణ భారీగా సాగిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంత ప్రజలు అయితే అదృష్టం ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా పరుస్తుందో అర్థం కావడం లేదు. ఒకరోజులో లక్ష అధికారుల నుంచి కోటీశ్వరులు అయిన సంఘటనలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. తాజాగా రూ.40 లక్షల వజ్రం లభించడం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే ప్రభుత్వ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకుంటారనే భయంతో రైతులు, కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారస్తుల పేర్లు బయటకు రావు. వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంటాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Women FarmerdiamondCrop FarmDiamond CultivationKurnool

Trending News