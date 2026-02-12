English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Japanese Instant Cheesecake: కేవలం 2 పదార్థాలతో జపనీస్ చీజ్‌కేక్..ఓవెన్ లేకుండానే ఇలా తయారు చేయండి!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 12, 2026, 02:02 PM IST

Japanese Instant Cheesecake: కేవలం 2 పదార్థాలతో 'జపనీస్ చీజ్‌కేక్'..ఓవెన్ లేకుండానే ఇలా తయారు చేయండి!

Japanese Instant Cheesecake Hack: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఒక 'స్వీట్' హ్యాక్ తెగ వైరల్ అవుతోంది. అదే జపనీస్ ఇన్‌స్టంట్ చీజ్‌కేక్. సాధారణంగా చీజ్‌కేక్ తయారు చేయాలంటే ఓవెన్, గుడ్లు, క్రీమ్ చీజ్ వంటి ఎన్నో పదార్థాలు కావాలి. కానీ, ఈ వైరల్ పద్ధతిలో కేవలం రెండు పదార్థాలతో, అదీ వండాల్సిన అవసరం లేకుండానే నోరూరించే డెజర్ట్‌ను సిద్ధం చేయవచ్చు. వంటరాని వారు కూడా ఎంతో సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే ఈ రెసిపీ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను ఊపేస్తోంది.

కావలసిన పదార్థాలు..
గ్రీక్ పెరుగు (Greek Yogurt): ఒక కప్పు.

బిస్కెట్లు: ఓరియో (Oreo) లేదా బిస్కాఫ్ (Biscoff) వంటి మీకు నచ్చిన 5-6 బిస్కెట్లు.

తయారీ విధానం..
స్టెప్ 1: ఒక చిన్న గిన్నె లేదా కప్పు తీసుకుని అందులో గ్రీక్ యోగర్ట (పెరుగు)ను వేయండి.

స్టెప్ 2: ఇప్పుడు బిస్కెట్లను తీసుకుని, పెరుగులో ఒకదాని పక్కన ఒకటి నిలువుగా (Vertical) అమర్చండి. బిస్కెట్లు పూర్తిగా పెరుగులో మునిగిపోయేలా మెల్లగా నొక్కండి.

స్టెప్ 3: దీనిపై మూత పెట్టి కనీసం 6 గంటలు లేదా రాత్రంతా ఫ్రిజ్‌లో ఉంచండి.

అసలు మ్యాజిక్ ఇక్కడే..
ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన సమయంలో, బిస్కెట్లు పెరుగులోని తేమను గ్రహించి చాలా మృదువుగా మారుతాయి. పెరుగు కూడా గట్టిపడి, చీజ్‌కేక్‌కు ఉండాల్సిన 'క్రీమీ' ఆకృతిని పొందుతుంది. మరుసటి రోజు కప్పు నుండి దీనిని బయటకు తీస్తే, అచ్చం బేకరీలో దొరికే సాఫ్ట్ చీజ్‌కేక్ లాగే కనిపిస్తుంది.

గ్యాస్ లేదా ఓవెన్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. తక్కువ ఖర్చుతో ఖరీదైన క్రీమ్ చీజ్ అవసరం లేకుండానే అదే రుచిని ఆస్వాదించవచ్చు. బ్యాచిలర్స్ లేదా పిల్లలు కూడా దీన్ని ఈజీగా చేసేయొచ్చు. తక్కువ శ్రమతో కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపిస్తే ఈ జపనీస్ ఇన్స్టంట్ చీజ్‌కేక్ హ్యాక్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్. మీరూ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి!

