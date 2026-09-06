Japans Birth Rate Crisis: ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాలు అధిక జనాభాతో సతమతమవుతుంటే.. అభివృద్ధి చెందిన అగ్ర దేశం జపాన్ మాత్రం తీవ్రమైన జనాభా క్షీణత సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. అక్కడి జననాల రేటు ఏటేటా విపరీతంగా పడిపోవడంతో ప్రభుత్వానికి ఒక ఊహించని తలనొప్పిగా మారుతూ వస్తోంది. వివాహాలు చేసుకోకపోవడంతో పాటు పిల్లల్ని కనేందుకు యువత ఆసక్తి చూపకపోవడంతో దేశ భవిష్యత్తు ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్నార్ధకంగా మారింది. సరిగ్గా ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఓ జపనీస్ మహిళ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. దేశ సంక్షోభాన్ని రూపుమాపడానికి తన వంతు బాధ్యతగా ఆమె ఏకంగా ఏడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.. కుదిరితే భవిష్యత్తులో ఇంకో పది మంది బిడ్డలకు అయినా జన్మనిచ్చేందుకు రెడీగా ఉందని అంటోంది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇది నా బాధ్యత..
జపాన్ కు చెందిన ప్రముఖ రచయిత్రి, మాజీ రాజకీయ నాయకురాలు కోటో హషిమోటో ఇటీవలే తన ఏడవ సంతానానికి జన్మనిచ్చినట్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించింది. ఈ వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం మన దేశం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాలు జనన రేటు తగ్గిపోవడం.. జనాభా క్షీణతను అరికట్టేందుకు.. ఇతరుల్లో స్ఫూర్తిని నింపేందుకు నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని.. దేశ భవిష్యత్తును కాపాడటానికి ప్రతి ఒక్కరు తమ వంతు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉందని ఆమె సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపింది..
జపాన్ లో రోజురోజుకు ముదురుతున్న సంక్షోభం..
జపాన్ ఇటీవల జననాల రేటు రికార్డ్ స్థాయిలో 1. 14 నుంచి 1.15 శాతానికి పడిపోయింది.. దేశక్ జనాభా స్థిరంగా ఉండాలంటే జననాల రేటు తప్పకుండా 2.1 ఉండాల్సి ఉంటుంది. నివేదికల ప్రకారం దేశంలో వార్షిక జననాల సంఖ్య 6.7 లక్షలకు పడిపోయింది.. 1899 గణాంకాల ప్రకారం నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు అత్యంత తక్కువ జననాల రేటు కావడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ప్రభుత్వం అంచనా వేసిన దానికంటే 15 ఏళ్ల ముందే ఈ పరిస్థితి దాపురించడంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలతో పాటు కార్మిక శక్తి తీవ్ర ప్రమాదంలో పడింది..
ఒక్క బిడ్డను పెంచడానికి ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్న ఈ రోజుల్లో.. ఏడుగురు పిల్లలకు జన్మనిచ్చి.. వారిని బాధ్యతయుతంగా పెంచుతున్న ఆ తల్లి ధైర్యాన్ని, దేశభక్తిని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కొనియాడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆమె పోస్ట్పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు కూడా కురిపిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలతో కూడా దేశ సంక్షోభ పరిష్కారానికి మార్గం చూపవచ్చని నిరూపించిన ఈ మాతృమూర్తి కథనం ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది.
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