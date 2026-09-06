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Japanese Woman: జపాన్‌లో దేశం కోసం ఏడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ!

Japans Birth Rate Crisis: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ జపనీస్ మహిళలకు సంబంధించిన పోస్ట్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. జననాల రేటు విపరీతంగా తగ్గుతున్న క్రమంలో తన వంతుగా ఏడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లు ప్రకటించిన పోస్ట్ ఊహించిన స్థాయిలో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంది. ఈ పోస్ట్‌ని చూసి అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 06, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:48 PM IST
Japanese Woman: జపాన్‌లో దేశం కోసం ఏడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Japanese Woman: జపాన్‌లో దేశం కోసం ఏడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళ!
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