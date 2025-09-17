JCB Viral Video: వంట మనిషి ఐడియా వేరే లెవెల్.. కూరను కలిపేందుకు JCBని వినియోగించారు.. వీడియో..

JCB Latest Viral Video: ఆలయాల్లో అన్నదాన కార్యక్రమాలు జరిగే సమయంలో వందల టన్నులు అన్నంతో పాటు కూరలను తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లోనైతే జిల్లాలు జిల్లాలకు ఆహార సరఫరా చేసేందుకు వేల టన్నుల కూరగాయలు బియ్యంతో ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసి పంచుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి సమయంలో పెద్ద పెద్ద పాత్రల్లో ఆహారాలను తయారు చేస్తూ ఉంటారు. స్పెషల్గా కొంతమంది అయితే టన్నులకొద్ది ఆహార పదార్థాలను వండేందుకు కొత్త కొత్త పాత్రలను సైతం తయారు చేయిస్తారు. ఇలా టన్నుల కొద్దీ ఆహారాలను ఉడికించేందుకు ఎంతో సమయం పడుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇటీవలే ఓ చోట అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా తయారుచేసిన వంటలకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది.
పూజ పూజ కోసం ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులకు అన్నదానం చేసేందుకు ఆలయానికి సంబంధించిన అధికారులు పెద్ద పాత్రలో ఆహార పదార్థాలను వండారు. ముఖ్యంగా ఓ పెద్ద పాత్రలో కూరని వండారు. అయితే ఈ కూరను ఆ పాత్రల నుంచి ఎలా తీయాలో తెలియక వారు JCB హ్యాండ్ ను వినియోగించారు. విచిత్రంగా వారు ఆ JCBని వినియోగించడంతో ఇప్పుడు వీడియో వైరల్గా మారింది. సాధారణంగా ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసే క్రమంలో వాటిని కలిపేందుకు ఏ పాత్రలనైతే వినియోగించారో.. వాటిని వినియోగించకుండా జెసిబి హ్యాండ్ను వినియోగించడంతో చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు బిత్తర పోయారు.
ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను 'Mr_Neeraj_8457_' అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్లోని దండరోయ ధామ్లో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోలో మీరు క్లియర్గా.. ఒక పెద్ద పాత్రలో కూర ఉడకడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా అక్కడి ఒక వంట మనిషి ఉండి JCB వ్యక్తికి సూచనలు చెబుతున్నట్లు కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ జెసిబి డ్రైవర్ వంట పాత్ర దగ్గరే.. దానికుండే హ్యాండ్తో కూరను కలుపుతుండడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వంట మనిషికి వచ్చిన ఆలోచన వేరే లెవలని కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.
