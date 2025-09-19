English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jerripothu Snake Video: వామ్మె.. జెర్రిపోతును పట్టుకున్న అందమైన అమ్మాయి.. వీడియో వైరల్..

Jerripothu Snake Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతి పాములు పట్టుకున్న వీడియో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 19, 2025, 04:25 PM IST

Jerripothu Snake Video Watch: పాములను చూస్తేనే ఎంతో భయపడిపోతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మహిళలైతే వీడియోల్లో కూడా చూసి వణికిపోతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఓ యువతి జానావాసాల్లో సంచారం చేసే పాములను రక్షిస్తూ వస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు యూట్యుబ్‌లో ఆ యువతికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. చాలా రోజుల నుంచి గ్రామాల్లో ఆడవుల్లో ఆహార కోరత ఏర్పడడం విషపూరితమైన పాములు గ్రామాల్లో సంచారం చేస్తూ వస్తున్నాయి. చాలా మంది ఇలా సంచారం చేసే పాములను కొట్టి చంపుతున్నారు. అయితే, పర్యావరణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓ యువతి పాములను రక్షించడం ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. 

పాములు పట్టుకునే యువతులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాల్లో కనిపించడం చాలా అరుదు.. చాలా నైపుణ్యం ఉన్నవారు మాత్రమే పాములను పట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చాలా మంది యువతులు ఈ పాములను పట్టుకునే వృత్తిని ఎంచుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఓ యువతి పామును పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఓ ఇంట్లో సంచారం చేయబోయిన పామును ముందుగానే కొంతమంది గమనించి మహిళ స్నేక్‌ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందించారు. దీంతో ఆమె అక్కడికి చేరుకుని.. ఆ పామును రక్షించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది..

ఈ వీడియోలో సైబా అనే యువతి ఓ జెర్రిపోతు పాము తోకను పట్టుకుని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, యువతి తాను పట్టుకుంటున్న పాము అంత విషపూరితమైనది కాకపోయి.. చాలా మంది పట్టుకోవడానికి భయపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ యువతి పామును పట్టుకోవడం చూసి చాలా మంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. పామును పట్టుకుని.. ఆమె దానిని సురక్షితంగా ఒక కంటైనర్‌లో ఉంచారు. దానిని పట్టుకెళ్లి.. ఆడవి దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశంలో వదిలేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఘటనే ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది..

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను @Sahiba_ki_ada అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను 4 వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని ఇప్పటి కొన్ని లక్షల మంది వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసి చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Viral videoViral Video WatchDaras Snake VideoDarash Snake VideoDhaman Snake Video Watch

