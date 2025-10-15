English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: ఓర్నాయనో.. లైవ్ లోనే రెచ్చిపోయిన జడ్జీ.. మహిళతో ముద్దులు.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఓర్నాయనో.. లైవ్ లోనే రెచ్చిపోయిన జడ్జీ.. మహిళతో ముద్దులు.. వీడియో వైరల్..

Judge romance with Woman: లైవ్ లో కోర్టులో వాదనలు నడుస్తున్నాయి. ఇంతలో మహిళతో జడ్జీ రాసలీలకు దిగాడు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. న్యాయం చేయాల్సిన జడ్జీ ఇలా కక్కుర్తి పడితే.. ఇంకా సమాజంలో ఇతరుల పరిస్థితి ఏంటని ఏకీపారేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:25 PM IST
  • లైవ్ లో జడ్జీ పాడుపని..
  • తిట్టిపోస్తున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
5
Meena Second Marriage
Meena: 49 ఏళ్ల వయసులో రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన హీరోయిన్ మీనా.. అతనితోనే నా పెళ్లి అంటూ..
EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!
6
EPFO New Rules
EPFO New Rules: డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయా? ఈపీఎఫ్‌ నుంచి సింపుల్‌గా ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకోండి!
Video Viral: ఓర్నాయనో.. లైవ్ లోనే రెచ్చిపోయిన జడ్జీ.. మహిళతో ముద్దులు.. వీడియో వైరల్..

Judge romance with woman in video going viral: ఇటీవల కాలంలొ కొంత మంది ఉన్నత ఉద్యోగాలు, గొప్ప స్థానాల్లో ఉండి మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. సమాజంలో కొంత మంది అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు అందరికి  ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. వీరిని చూసి చాలా మంది వారిలాగా ఉన్నత స్థానాలకు ఎదగాలని ప్లాన్ లు వేసుకుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కానీ ప్రస్తుతం కొంత మంది చాలా కాంట్రవర్సీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు వీళ్లు ప్రవర్తన చూస్తుంటే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మొత్తంగా వీరి వల్ల  మొత్తంగా అందరు ఉద్యోగులు ఇలానే అంటూ చెడ్డపేరు వస్తుంది. సమాజంలో లాయర్లు, జడ్జీలకు ఎంతో గౌరవం ఉంటుంది. వీరు బాధితుల తరపున కోర్టులో తమ వాదనల్ని లాయర్ లు విన్పిస్తారు. జడ్జీలు వీరి వాదనలు విని సరైన తీర్పు ఇస్తారని భావిస్తారు. అయితే.. అలాంటి ఉన్నతమైన హోదాలో ఉన్న ఒక జడ్జీ తన స్థానంకు పూర్తిగా చెడ్డపేరు తీసుకొచ్చేలా ప్రవర్తించాడు.ఈ  ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో కానీ.. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. ఆన్ లైన్ లో కోర్టులో వాదనలు నడుస్తున్నాయి.

కోర్టుకు లాయర్ లు, పోలీసులు వస్తున్నారు. మరీ జడ్జీ కూడా ఆన్ లైన్ లో కోర్టుకు హజరయ్యారు. ముందే వచ్చి రెడీగా కూర్చున్నాడు. మరీ ఆయన తన లాప్ టాప్ లోని వీడియో మోడ్ ను ఆఫ్ లో చేసుకొవడం మర్చిపోయాడు.  ఇంతలో ఒక మహిళలతో ఆయన ముద్దులాటకు దిగాడు.  మహిళను బలవంతంగా తనవైపుకు లాగి.. లిప్ లాక్ చేశాడు.

Read more: Teen Girl Romance Video: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా..?.. ముసలొడితో టీనేజ్ అమ్మాయి సీక్రెట్‌గా ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?. వీడియో వైరల్..

వీళ్ల రాసలీలలు.. లైవ్ లో స్పష్టంగా రికార్డు అయ్యాయి. దీంతో మిగత వారు షాక్ కు గురయ్యారు. కొంత మంది ఆయనకు ఫోన్ చేసి అలర్ట్ చేసినట్లు సమాచారం. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం కాస్త జరిగిపోయింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. జడ్జీలే ఇలా చేస్తే.. ఇంకా న్యాయం కోసం ఎక్కడకు వెళ్లాలని ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Romance VideoJudge romance videoViral videojudge romance with womansocial media

Trending News