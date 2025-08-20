English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: డ్యాన్స్ వేస్తూ స్టేజిపై హఠాత్తుగా పడిపోయిన మహిళ..స్పాట్ డెట్ వీడియో!

Kancheepuram Dance Viral Video: కరోనా తర్వాత ఎంతో మంది గుండెపోటుతో మరణించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా పని చేస్తూనే కుప్పకూలిపోయిన ఘటనలు చాలా జరుగుతున్నాయి. ఓ ఫంక్షన్‌లో ఓ మహిళ హఠాత్తుగా పడిపోయింది. ఆమె మరణించింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 20, 2025, 10:36 PM IST

Viral Video: డ్యాన్స్ వేస్తూ స్టేజిపై హఠాత్తుగా పడిపోయిన మహిళ..స్పాట్ డెట్ వీడియో!

Kancheepuram Dance Viral Video: కరోనా తర్వాత ఎంతో మంది గుండెపోటుతో మరణించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్న వయసులో వారికి కూడా హార్ట్ ఎటాక్ వస్తుంది. ఇటీవలీ కాలంలో ఇలాంటి ఆకస్మిక మరణాలు బాగా పెరిగాయి. ఏదైనా పని చేస్తూనే కుప్పకూలిపోయిన ఘటనలు చాలా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఓ కుర్రాడు క్రికెట్ ఆడుతూ కుప్పకూలిపోగా.. ఇప్పుడు ఓ ఫంక్షన్‌లో ఓ మహిళ హఠాత్తుగా పడిపోయింది. ఆమె మరణించింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. వీడియోలో కుప్పకూలిన మహిళ పేరు జీవీ తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో నివసిస్తున్నారు. ఆమె తన భర్తతో కలిసి ఓ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యింది. కచేరిలోని ఓ గాయకుడు వేదికపై పాటలు పాడుతూ.. అతిథులను స్టేజిపైకి ఆహ్వానించారు. ఈ క్రమంలో జీవా కూడా వేదికపైకి వెళ్లి డ్యాన్స్ చేస్తూ సంతోషంగా ఉంది. ఆమెతో పాటు మరికొందరు కూడా డ్యాన్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు. 

అయితే ఉన్నట్టుండి జీవా కుప్పకూలిపోయింది. బంధువులు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆమె కళ్లు తెరవలేదు. వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా.. ఆమె అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. దీంతో అప్పటివరకు ఆనందంగా సాగిన కార్యక్రమం ఒక్కసారిగా విషాదంలో మునిగిపోయింది. స్టేజిపై జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని కొందరు తమ మొబైల్స్‌లో రికార్డు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. 

జీవా అనే మహిళ భర్త చెన్నైలో ఓ మెడికల్ షాపును నడుపుతున్నారు. వారిద్దరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నట్లు సమాచారం. పెళ్లి వేడుక ఆనందంగా జరుగుతున్న క్రమంలో ఆమె మరణించడం ఆమె కుటుంబంలో తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ వీడియో చూసిన కొందరు నెటిజన్లు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు. 

