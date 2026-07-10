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పేరు మార్చికుని హిందూ మహిళలకు వల.. లీకైన రొమాన్స్‌ వీడియోలు..

Karnataka Gym Jihad Case: తాగా జిమ్‌ ట్రైనర్‌ ఇస్మాయిల్, ఆకాష్‌గా పేరు మార్చుకుని హిందూ మహిళలను బుట్టలో వేసుకున్న ఘటన కర్ణాటకలోని దవాణగెరెలో జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆతను జిమ్‌లో అమ్మాయిలతో రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియోలు కూడా ఇటీవలే లీక్‌ అయ్యాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:32 PM IST
పేరు మార్చికుని హిందూ మహిళలకు వల.. లీకైన రొమాన్స్‌ వీడియోలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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