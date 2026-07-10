/పేరు మార్చికుని హిందూ మహిళలకు వల.. లీకైన రొమాన్స్‌ వీడియోలు..

Karnataka Gym Jihad Case Latest News: కర్ణాటకలోని దవాణగెరెలో కలకలం రేపిన జిమ్ జిహాద్ ఉదంతం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. హిందూ మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని.. పేర్లు మార్చుకుని మోసాలకు పాల్పడిన జిమ్ ట్రైనర్ వ్యవహారం బయటపడటంతో స్థానికులు, హిందూ సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోలు లీక్ అవ్వడంతో జిమ్లో జరిగిన అసలు విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. అసలు లీక్ అయిన వీడియోలేంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఆకాష్గా మారిన ఇస్మాయిల్..
దవాణగెరెలోనిపవర్ ఫిట్నెస్ క్లబ్లో ట్రైనర్గా పనిచేస్తున్న ఇస్మాయిల్ అనే వ్యక్తి, జిమ్కు వచ్చే హిందూ మహిళలను బుట్టలో వేసుకోవడానికి తన పేరును ఆకాష్గా మార్చుకున్నాడు. తాను కూడా హిందువునని నమ్మించి.. ఎంతోమంది అమాయక మహిళలతో పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు. వారి నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని వారితో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా.. వారి ప్రైవేటు ఫోటోలను సేకరించినట్లు కూడా తెలస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇస్మాయిల్ కొంతమంది హిందూ మహిళతో జిమ్లో రొమాన్స్ కూడా చేశారని ఆరోపనలు వస్తున్నాయి. అలాగే వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి.
దారుణమైన బ్లాక్మెయిలింగ్..
నిందితుడు ఇస్మాయిల్ మహిళల అసభ్యకర ఫోటోలను చూపిస్తూ.. వారిని తీవ్రంగా బ్లాక్మెయిల్ చేసినట్లు కూడా సమాచారం. ఈ వేధింపులు భరించలేక, సమాజంలో తలదించుకోలేక ఒక వివాహిత పాయిజన్ తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించడం నగరంలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ప్రస్తుతం ఆమె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పవర్ ఫిట్నెస్ క్లబ్ వద్ద భారీ నిరసన..
ఈ విషయం లీక్ అవ్వడంతో దవాణగెరెలో హిందూ సంఘాలతో పాటు బాధిత కుటుంబాలకు సపోర్ట్గా పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చారు. పవర్ ఫిట్నెస్ క్లబ్ ముందు భారీ ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. ఆగ్రహంతో నిరసనకారులు జిమ్ ఎదుట ఉన్న ఫ్లెక్స్ బోర్డులను పూర్తిగా చింపివేసి.. ధ్వంసం చేశారు. నిందితుడికి వ్యతిరేకంగా, జిమ్ యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.
పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుండటంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. నిందితుడు ఇస్మాయిల్ను ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. అయితే కేవలం అరెస్ట్ చేస్తే సరిపోదని.. ఇటువంటి ఉన్మాదులను దేశం నుంచే బహిష్కరించాలని నిరసనకారులు హిందూ సంఘాలు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.