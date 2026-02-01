Viral News: ఇదెక్కడి అరాచకం సామీ.. మొగుడికి బుల్లెట్ నడపరాదని డైవర్స్.. ఆపై మూడు పెళ్లిళ్లు..

Woman marries three men in Karnataka: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు తరచుగా గొడవలు పడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఒకర్నిమరోకరు సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపుకుంటున్నారు. ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఏవిధంగా కాపురాలు కూల్చుకొవాలో ప్లాన్ లు వేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది పచ్చని కాపురంలో వారి చేతులారా నిప్పులు పొసుకుంటున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంకొంత మంది అసలు వారు చాలా సిల్లి కారణాలతో కూడా డైవర్స్ తీసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఇటీవల కొంతమంది ప్రవర్తిస్తున్న తీరు చాలా కాంట్రవర్సీగా మారి వార్తలలో ఉంటుంది. చాలా మంది అసలు దీన్ని చూసి పెళ్లిళ్లంటేనే ఆమడ దూరం పారిపోతున్నారు.
తాజాగా.. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. దొడ్డ బళ్లా పురంతాలుకా అనబే గ్రామంలో సుధారాణి అనే మహిళకు హీరే గౌడతో పెళ్లి జరిగింది. అయితే.. కొన్ని రోజులు వీరికాపురం సజావుగానే సాగింది. ఆ తర్వాత సుధారాణి భర్తతో విడిపోయి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. బుల్లెట్ రాదని గొడవలకు దిగింది.
ఆ తర్వాత తన భర్త చనిపోయాడని చెప్పి, అనంత మూర్తిని పెళ్లి చేసుకుంది. అతని నుంచి డైవర్స్ తీసుకుని భారీగా డబ్బులు వసూలు చేసింది. అంతటితో ఆగకుండా శివగౌడ అనే మరోవ్యక్తిని లైన్ లో పెట్టింది. అతడ్ని కూడా పెళ్లికి ఒప్పించింది.ఇంతలో అతనికి మహిళ యవ్వారం కాస్త అనుమానాస్పదంగా అన్పించడంతో ఆమెపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
Read more: Snake Video: వామ్మో.. చెట్టు మీద పగడ విప్పి కూర్చున్న భారీ నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
దీంతో ఈమె బాగోతం అంతా వెలుగులోకి వచ్చింది. మరోవైపు సుదారాణి మరోయువకుడ్నిసైతం లైన్ లో పెట్టినట్లు ఆమె ఫోన్ వాట్సాప్ లను చూస్తే విషయం బైటపడింది. దీంతో ఈమె యవ్వారాలు చూసి పోలీసులే ఖంగుతిన్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి