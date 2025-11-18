Snake on Shiva Statue Video: కార్తీకంవేళ అద్భుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద పగడవిప్పిన నాగుపాము.. వీడియో..

Real cobra snake climbs on lord shiva statue Video: ప్రస్తుతం కార్తీక మాసం నడుస్తుంది. మరో రెండు రోజులలో అమావాస్యతో కార్తీక మాసం ముగియనుంది.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికి కూడా ఆలయాలు అన్ని భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తులు దీపారాధనలు, వనభోజనాలు, నదీస్నానాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా శివ, కేశవులను ఆరాధిస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల కొన్నిఆలయాలలో నాగుపాములు దర్శనమిస్తున్నాయి.
మరీ కార్తీకమాస ప్రభావమో మరేంటో కానీ.. చాలా ఆలయాల్లో పాముల బైటకొచ్చిన ఘటనలు తెగ వైరల్గా మారాయీ. దీంతో భక్తులు నాగేంద్రుడు తమకు దర్శనం ఇవ్వడం కోసం బైటకు వచ్చాడని భక్తులు పొంగిపోతున్నారు. ప్రస్తుతం కూడా ఒక భారీ నాగు పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ.. అది ఏకంగా శివాలయంలోకి వచ్చింది.
అది శివుడి విగ్రహం మీద ఎక్కి మరీ పడగ విప్పి బుసలు కొడుతుంది. శివుడు నాగేంద్రుడ్ని తన మెడలో ఆభరణంగా వేసుకున్నాడు. అయితే..ఈ సర్పం కూడా దేవతా సర్పం కావచ్చని చాలా మంది అంటున్నారు. అది చాలా సేపు శివుడి విగ్రహం మీద ఎక్కి బుసలు కొట్టి అక్కడి వారిని చూసింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది.
ఈఘటనను కొంత మంది తమ ఫోన్ లలో వీడియో తీశారు.ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇది నిజంగా దేవతా సర్పమంటూ కూడా భక్తులు పొంగిపోతున్నారు. పాము భలే శివుడి మీద ఎక్కిందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.