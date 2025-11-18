English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake on Shiva Statue Video: కార్తీకంవేళ అద్భుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద పగడవిప్పిన నాగుపాము.. వీడియో..

Snake on Shiva Statue Video: కార్తీకంవేళ అద్భుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద పగడవిప్పిన నాగుపాము.. వీడియో..

Snake climbs on lord shiva statue video: ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ పాము వచ్చి శివుడివిగ్రహం మీద నుంచి దిగకుండా కొన్ని గంటల పాటు అలానే ఉండిపోయింది. అక్కడి  భక్తులు ఈ ఘటనను వీడియో తీయడంతొ ఇది వెలుగులోకి వచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:11 PM IST
  • శివుడి మీద ఎక్కిన నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మీరు మంచి చేసినా చెడే ఎదురవుతుంది, తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!
5
Today Horoscope November 18
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మీరు మంచి చేసినా చెడే ఎదురవుతుంది, తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!
Nagarjuna: శోభిత ధూళిపాళ డిజిటల్ అరెస్ట్‌కు గురైందా..?.. నాగార్జున వ్యాఖ్యలతో నెట్టింట దుమారం.. ఏమైందంటే..?
6
Nagarjuna
Nagarjuna: శోభిత ధూళిపాళ డిజిటల్ అరెస్ట్‌కు గురైందా..?.. నాగార్జున వ్యాఖ్యలతో నెట్టింట దుమారం.. ఏమైందంటే..?
Tirumala Arjitha Sevas: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఫిబ్రవరి నెల శ్రీవారి ఆర్జీత సేవా టికెట్ల కోటా విడుదల.. డిటెయిల్స్.
5
tirumala
Tirumala Arjitha Sevas: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఫిబ్రవరి నెల శ్రీవారి ఆర్జీత సేవా టికెట్ల కోటా విడుదల.. డిటెయిల్స్.
Aadhaar Camps: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. స్కూళ్లలోనే ఆధార్ అప్‌డేట్..రేపటి నుంచే మొదలు. !!
6
special aadhaar camps in ap
Aadhaar Camps: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. స్కూళ్లలోనే ఆధార్ అప్‌డేట్..రేపటి నుంచే మొదలు. !!
Snake on Shiva Statue Video: కార్తీకంవేళ అద్భుతం.. శివుడి విగ్రహం మీద పగడవిప్పిన నాగుపాము.. వీడియో..

 Real cobra snake climbs on lord shiva statue Video: ప్రస్తుతం కార్తీక మాసం నడుస్తుంది. మరో రెండు రోజులలో అమావాస్యతో కార్తీక మాసం ముగియనుంది.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికి కూడా ఆలయాలు అన్ని భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తులు దీపారాధనలు, వనభోజనాలు, నదీస్నానాలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా శివ, కేశవులను ఆరాధిస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల కొన్నిఆలయాలలో నాగుపాములు దర్శనమిస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghuvar K (@tyson27vlogs)

మరీ కార్తీకమాస ప్రభావమో మరేంటో కానీ.. చాలా ఆలయాల్లో పాముల బైటకొచ్చిన ఘటనలు  తెగ వైరల్గా మారాయీ. దీంతో భక్తులు నాగేంద్రుడు తమకు దర్శనం ఇవ్వడం కోసం బైటకు వచ్చాడని భక్తులు పొంగిపోతున్నారు. ప్రస్తుతం కూడా ఒక భారీ నాగు పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ.. అది ఏకంగా శివాలయంలోకి వచ్చింది.

అది శివుడి విగ్రహం మీద ఎక్కి మరీ పడగ విప్పి బుసలు కొడుతుంది. శివుడు నాగేంద్రుడ్ని తన మెడలో ఆభరణంగా వేసుకున్నాడు. అయితే..ఈ సర్పం కూడా దేవతా సర్పం కావచ్చని చాలా మంది అంటున్నారు. అది చాలా సేపు శివుడి విగ్రహం మీద ఎక్కి బుసలు కొట్టి అక్కడి వారిని చూసింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది.

Read more: Snake Vs Mongoose Video: నాగుపాము వర్సెస్ ముంగీస.. నడిరోడ్డు మీద తగ్గాఫార్ ఫైటింగ్.. షాకింగ్ వీడియో..

ఈఘటనను కొంత మంది తమ ఫోన్ లలో వీడియో తీశారు.ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇది నిజంగా దేవతా సర్పమంటూ కూడా భక్తులు పొంగిపోతున్నారు. పాము భలే శివుడి మీద ఎక్కిందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videosnake attack videoSnake on shiva statueSnake climbs on shiva statue

Trending News